Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин - о помощниках в Минае и начале подготовки к новому сезону
Специалист вернулся в закарпатский клуб
Олександр Приходько
Главный тренер "Минай" Василий Кобин рассказал, когда закарпатский клуб начнет подготовку к новому сезону и какие задачи поставлены перед командой.
"Надеюсь, что 21 июня уже начнем работать по полной программе. Очень хочется, чтобы к этому времени уже появилась определенность, в какой лиге в новом сезоне будет выступать "Минай". Конкретика важна потому, что в контрактах нескольких игроков есть пункт, что в случае потери "Минаем" статуса команды УПЛ, то они становятся свободными агентами. И мне желательно точно знать, на кого я могу рассчитывать.
Сборы будем проводить в Минае, где созданы надлежащие условие, не будет проблем и со спарринг-партнерами, как с Украины, так и соседних стран. В тренерский штаб вошли Николай Цымбал, Владислав Микуляк и Иван Остапов, которые помогали мне и раньше.
Что касается задач на сезон, то ввиду сложившихся обстоятельств сейчас об этом говорить еще рано. Главное создать боеспособный коллектив, хотя перезагрузки "Минаю" не избежать. В новом сезоне ставка будет сделана преимущественно на молодых исполнителей", - рассказал Кобин.
Напомним, что Василий Кобин впервые возглавил "Минай" летом 2019-го года. Как главный тренер Василий провел 55 матчей, привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019-2020, 1/2 финала Кубка Украины, с ним клуб одержал первые победы в УПЛ.
По итогам прошлого сезона в УПЛ "Минай" вылетел в Первую лигу. Хотя команда может остаться в главном чемпионате, если какой-то из клубов не пройдет аттестацию.
Популярное сейчас
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Финляндия - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 16.06.2021
- Роналду хладнокровно завершил классную комбинацию. Лучший гол пятого дня Евро-2020
- СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей