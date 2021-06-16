Кобин - о помощниках в Минае и начале подготовки к новому сезону

Главный тренер "Минай" Василий Кобин рассказал, когда закарпатский клуб начнет подготовку к новому сезону и какие задачи поставлены перед командой.

"Надеюсь, что 21 июня уже начнем работать по полной программе. Очень хочется, чтобы к этому времени уже появилась определенность, в какой лиге в новом сезоне будет выступать "Минай". Конкретика важна потому, что в контрактах нескольких игроков есть пункт, что в случае потери "Минаем" статуса команды УПЛ, то они становятся свободными агентами. И мне желательно точно знать, на кого я могу рассчитывать.

Сборы будем проводить в Минае, где созданы надлежащие условие, не будет проблем и со спарринг-партнерами, как с Украины, так и соседних стран. В тренерский штаб вошли Николай Цымбал, Владислав Микуляк и Иван Остапов, которые помогали мне и раньше.

Что касается задач на сезон, то ввиду сложившихся обстоятельств сейчас об этом говорить еще рано. Главное создать боеспособный коллектив, хотя перезагрузки "Минаю" не избежать. В новом сезоне ставка будет сделана преимущественно на молодых исполнителей", - рассказал Кобин.