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Форвард Аякса Траоре вылетел в Киев для подписания контракта с Шахтером
Остались формальности
GETTY IMAGES
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Как сообщает главный редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио, "горняки" заплатят за этот трансфер 8 млн евро, также согласованы и условия личного контракта с футболистом.
Вторит источнику и голландское издание De Telegraaf, которое пишет о том, что Траоре уже вылетел в Киев, где должен пройти медобследование и подписать контракт с "горняками".
Отметим, что Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.
Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.
Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро.
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