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Форвард Аякса Траоре вылетел в Киев для подписания контракта с Шахтером

Премьер-лига
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(1 голосов)

Остались формальности

Форвард Аякса Траоре вылетел в Киев для подписания контракта с Шахтером

GETTY IMAGES

Новина українською

"Шахтер" согласовал переход форварда "Аякса" Лассина Траоре.

Как сообщает главный редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио, "горняки" заплатят за этот трансфер 8 млн евро, также согласованы и условия личного контракта с футболистом.

Вторит источнику и голландское издание De Telegraaf, которое пишет о том, что Траоре уже вылетел в Киев, где должен пройти медобследование и подписать контракт с "горняками".

Отметим, что Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.

Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
De Telegraaf

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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
16.06.2021 в 17:10
Таки активно усиливается Шахтёр. Что же, тем интереснее будет наблюдать как Мирча и его птенцы будут им противостоять.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
16.06.2021 в 17:19
Как бы не только птенцы, еще и ЛЧ
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2021 в 17:10
Отличный вариант на замену Мораеса
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+1
0


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