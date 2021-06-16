Срна: Мы приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят Шахтер

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна высказался о новом главном тренере "горняков" – Роберто Де Дзерби.

– В прессе была информация, что Роберто Де Дзерби – креатура Жозе Боту и Дарио Срны. Дарио, это действительно так?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно работать в футбольном клубе "Шахтер". У нас очень простая система: мы работаем как команда, как семья, а уже конечное решение остается за президентом. Так что инициатива назначения Роберто исходила и от меня, и от директора, и от президента клуба. Вы сами слышали, как президент в интервью сказал, что опцией А был Роберто, опцией B – Де Дзерби, а опцией С – Роберто Де Дзерби. Рад, что у нас есть такой тренер. Уверен, вместе мы начнем новый, хороший путь "Шахтера".

– Еще играя в Италии, вы впервые столкнулись с Роберто на поле. Чем тогда запомнился тренер? Как считаете, сможет ли Роберто Де Дзерби вывести "Шахтер" в групповой турнир Лиги чемпионов с учетом отсутствия опыта на международной арене? Ведь эта задача сейчас на повестке дня.

– Мой первый матч в "Кальяри" был с "Сассуоло", мы сыграли 2:2. После поединка я сказал своим партнерам: если "Сассуоло" играет так красиво, то как же тогда играют "Интер", "Милан" и "Ювентус"? Я был впечатлен игрой "Сассуоло", команда уже тогда показывала очень хороший футбол. Что касается опыта, у Фонсеки его тоже не было, у Каштру не было большого опыта. Мы приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят наш клуб. Уверен, Мистер со своим отличным тренерским штабом и футболистами сделает все возможное для попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.