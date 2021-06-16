Гусев: К возвращению Луческу команда должна быть готова хотя бы процентов на 70

Сегодня футболисты "Динамо" вышли из отпуска и провели первую тренировку .

В первую неделю работы командой будет руководить ассистент главного тренера Олег Гусев, который и рассказал о ближайших планах команды.

- За месяц отпуска, который у нас был, успел и отдохнуть, и соскучиться по работе и ребятам. Вижу, они также соскучились по тренировкам, занимаются с улыбкой, надеюсь, будем так продолжать и дальше.

- Какое настроение у вас и у команды?

- После такого сезона всегда приятно отдыхать и затем приступать к работе. Так что у всего клуба хорошее настроение, надеемся в следующем году показать такие же результаты.

- Вы также сегодня поддерживали форму вместе с ребятами?

- Конечно (улыбается). Нужно было сделать упражнение, для которого не хватало игрока, я с удовольствием подключился, вспомнил молодость и немного потренировался.

- Какие планы команды на ближайшие дни?

- Собрались ребята, которые были в аренде, а также молодые футболисты, которые хорошо себя зарекомендовали в команде U21 на протяжении прошлого сезона, чтобы подготовиться к первому сбору. 22-23-го июня вернется Мирча Луческу, к этому времени они должны быть готовы хотя бы процентов на 70, поскольку он хочет лично посмотреть их в тренировочном процессе и затем определиться, кто нам сможет помочь на сборах. Те же футболисты основной команды, которые затратили много сил на протяжении прошлого сезона, а также иностранцы еще в отпуске, они приедут 22-23-го июня и пройдут медобследование, а через 3-4 дня поедем на сбор.

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- Вы уже видите среди ребят тех, кто может усилить команду в новом сезоне?

- Конечно, мы же не зря их определили. Все зависит от них, потенциал есть у всех.

- Какая направленность работы в первые дни?

- Ребята постепенно будут подтягивать технику, физические кондиции и выполнять аэробную работу, словом, действуем согласно плану.

- Планируются ли приобретения в ближайшее время?

- Это вопрос не ко мне. Моя задача – вместе с тренерским штабом подготовить этих ребят, а что касается трансферов, это будет решать главный тренер и президент.

- Какая ситуация в лазарете команды? Кто из футболистов завершает восстановление?

- Это лучше спросить у докторов. Я лишь могу сказать, что сейчас все работают по плану. Андриевский, Шепелев, Буяльский к первому сбору должны подойти во всеоружии, плюс 17-го июня приедет Вербич. Несмотря на то, что ему дали время еще отдохнуть, он сам изъявил желание приехать раньше и готовиться. Надеюсь, больше никто не травмируется, и мы будем выбирать состав из всех здоровых игроков.