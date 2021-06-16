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Динамо отпустило голкипера свободным агентом

Премьер-лига
(4 голосов)

Владислав Кучерук покидает киевский клуб

Динамо отпустило голкипера свободным агентом

dynamomania.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Владислав Кучерук больше не является частью киевской команды.

Как сообщает "Динамо Киев Inside", голкипер покинул клуб на правах свободного агента.

У Кучерука был еще год по контракту с киевлянами, однако стороны досрочно расторгли соглашение.

Напомним, что в минувшем сезоне воспитанник академии "Динамо" провел в аренде в "Колосе", где сыграл 8 матчей, в которых пропустил 8 голов и три поединка отстоял на ноль.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Владислав Кучерук
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (7)
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Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 22:00
В первую или вторую лигу
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qwerty33 (Kyiv)
16.06.2021 в 21:51
Это плод кумовства и решалова, поэтому так всё и закончилось. Не печальтесь, Динамо ничего не потеряло с его уходом
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янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 21:26
А продать? Молодой перспективный
Ответить
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
16.06.2021 в 21:44
купи
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 22:28
Так смысл тогда вкладывать деньги в молодого. Чтобы за год до окончания отпустить свободным агентом. Неужели никто и условную сотку не дал бы. Может там что то другое и нам не говорят
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жека-киев (биг виладж)
16.06.2021 в 22:37
Враховуючи, що його арендувала команда ПЛ, учасник ЄК, не такий він вже пропащий.Могли б як Шахта, Гайвану виставити 450000₴ за підготовку, і як хочеш. Хочеш сам плати, хочеш до 23років грай на область чи в міні.Якісь гроші, при бажанні могли б збити.
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жека-киев (биг виладж)
16.06.2021 в 22:43
А, ясно. Йому в лютому 23 і рік контракту. Може спокійно сидіти на контракті і чекати. Тут +/+. Динамо розгружа собі бюджет, а він,мяк вільний може кращі умови отримати.
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