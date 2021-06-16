Динамо отпустило голкипера свободным агентом

Голкипер "Динамо" Владислав Кучерук больше не является частью киевской команды.

Как сообщает "Динамо Киев Inside", голкипер покинул клуб на правах свободного агента.

У Кучерука был еще год по контракту с киевлянами, однако стороны досрочно расторгли соглашение.

Напомним, что в минувшем сезоне воспитанник академии "Динамо" провел в аренде в "Колосе", где сыграл 8 матчей, в которых пропустил 8 голов и три поединка отстоял на ноль.