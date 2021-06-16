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Динамо отпустило голкипера свободным агентом
Владислав Кучерук покидает киевский клуб
dynamomania.com
Голкипер "Динамо"
Как сообщает "Динамо Киев Inside", голкипер покинул клуб на правах свободного агента.
У Кучерука был еще год по контракту с киевлянами, однако стороны досрочно расторгли соглашение.
Напомним, что в минувшем сезоне воспитанник академии "Динамо" провел в аренде в "Колосе", где сыграл 8 матчей, в которых пропустил 8 голов и три поединка отстоял на ноль.
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Источник:Динамо Киев Inside
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Комментарии (7)
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Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 22:00
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qwerty33 (Kyiv)
16.06.2021 в 21:51
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янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 21:26
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Viktor Ivanjvich
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янковский ян (Запорожье)
16.06.2021 в 22:28
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жека-киев (биг виладж)
16.06.2021 в 22:37
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жека-киев (биг виладж)
16.06.2021 в 22:43
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