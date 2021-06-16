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Голкипер Шахтера Турбаевский тренируется с Мариуполем
По проторенной дорожке?
fcmariupol.com
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Пресс-служба клуба выложила фотоотчёт с данного занятия, и на одном из снимков был обнаружен голкипер "Шахтера" Никита Турбаевский, который также тренируется с азовской командой.
Напомним, что прошлый сезон 19-летний вратарь прошлый сезон провел в составе "Шахтера" U-21.
Турбаевский на фото – крайний справа.
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Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 23:00
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