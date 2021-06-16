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Голкипер Шахтера Турбаевский тренируется с Мариуполем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

По проторенной дорожке?

Голкипер Шахтера Турбаевский тренируется с Мариуполем

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" вышел из отпуска и сегодня провел первую тренировку.

Пресс-служба клуба выложила фотоотчёт с данного занятия, и на одном из снимков был обнаружен голкипер "Шахтера" Никита Турбаевский, который также тренируется с азовской командой.

Напомним, что прошлый сезон 19-летний вратарь прошлый сезон провел в составе "Шахтера" U-21.

Турбаевский на фото – крайний справа.

Голкипер Шахтера Турбаевский тренируется с Мариуполем - изображение 1

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Никита Турбаевский
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 23:00
Быстрее бы Мариуполь вылетел в первую лигу.Не место таким командам в УРЛ.
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