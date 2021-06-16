Голкипер Шахтера Турбаевский тренируется с Мариуполем

" Мариуполь " вышел из отпуска и сегодня провел первую тренировку.

Пресс-служба клуба выложила фотоотчёт с данного занятия, и на одном из снимков был обнаружен голкипер "Шахтера" Никита Турбаевский, который также тренируется с азовской командой.

Напомним, что прошлый сезон 19-летний вратарь прошлый сезон провел в составе "Шахтера" U-21.

Турбаевский на фото – крайний справа.