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Заря продлила контракт с нападающим
Данил Алефиренко jостается в Заре еще на три года
zarya-lugansk.com
"
Новое соглашение сторон рассчитано на три года.
Напомним, что 21-летний футболист в прошлом сезоне дебютировал за первую команду луганчан, в УПЛ в трех матчах забил 1 гол.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (1)
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sergei2020 (Черновцы)
17.06.2021 в 01:01
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