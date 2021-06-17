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Заря продлила контракт с нападающим

Премьер-лига
(1 голосов)

Данил Алефиренко jостается в Заре еще на три года

Заря продлила контракт с нападающим

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" продлила контракт с нападающим Данилом Алефиренко.

Новое соглашение сторон рассчитано на три года.

Напомним, что 21-летний футболист в прошлом сезоне дебютировал за первую команду луганчан, в УПЛ в трех матчах забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Данил Алефиренко
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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sergei2020 (Черновцы)
17.06.2021 в 01:01
Удачи тебе Даня... Ты должен доказать Оганову,что нужно операться на воспитаников академии ЗАРИ,а не выручать динамо и всякие клубы с африки..... Наши ребята не хуже!!!!!!!!!!!!
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