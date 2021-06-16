Calciomercato: Динамо хочет получит за Миколенко 25 млн евро. Наполи может дать 15 плюс бонусы

Руководство "Наполи" намерено усилить левый фланг обороны на следующий сезон и подыскивает защитника на эту позицию.

По информации Calciomercato, боссы клуба изначально очень хотели подписать Эмерсона Палмери из "Челси", однако сейчас пыл неаполитанцев к данному игроку несколько поостыл.

Дело не столько в стоимости игрока (речь идет о 15 млн евро), сколько о зарплате Эмерсона, который сейчас в "Челси" зарабатывает 4,5 млн засезон и вряд ли пойдет на серьезные уступки в этом вопросе.

Такую зарплату "Наполи" не потянет, и поэтому руководство ищет и другие варианты, все чаще посматривая в сторону Нуно Тавареша из "Бенфики" и Миколенко из " Динамо ".

В пользу украинца говорит и то, что Виталий при необходимости может сыграть и в центре обороны.

Отмечается, что "Динамо" хочет получить за игрока порядка 25 млн евро, в то время как "Наполи" может выделить на данный трансфер не больше 15 млн.

Данная разница является серьезным препятствием, однако неаполитанцы могут предложить "Динамо" и некоторые бонусы, если на них Миколенко в последствии наиграет.

Напомним, что контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2025 года. По оценкам Transfermarkt, есо стоимость - 17 миллионов евро.

На данный момент футболист находится в расположении сборной Украины на Евро. Команда Шевченко сыграет с Северной Македонией уже в этот четверг.