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Calciomercato: Динамо хочет получит за Миколенко 25 млн евро. Наполи может дать 15 плюс бонусы
Раскрываем подноготную интереса итальянского клуба
Руководство "Наполи" намерено усилить левый фланг обороны на следующий сезон и подыскивает защитника на эту позицию.
По информации Calciomercato, боссы клуба изначально очень хотели подписать Эмерсона Палмери из "Челси", однако сейчас пыл неаполитанцев к данному игроку несколько поостыл.
Дело не столько в стоимости игрока (речь идет о 15 млн евро), сколько о зарплате Эмерсона, который сейчас в "Челси" зарабатывает 4,5 млн засезон и вряд ли пойдет на серьезные уступки в этом вопросе.
Такую зарплату "Наполи" не потянет, и поэтому руководство ищет и другие варианты, все чаще посматривая в сторону Нуно Тавареша из "Бенфики" и Миколенко из "
В пользу украинца говорит и то, что Виталий при необходимости может сыграть и в центре обороны.
Отмечается, что "Динамо" хочет получить за игрока порядка 25 млн евро, в то время как "Наполи" может выделить на данный трансфер не больше 15 млн.
Данная разница является серьезным препятствием, однако неаполитанцы могут предложить "Динамо" и некоторые бонусы, если на них Миколенко в последствии наиграет.
Напомним, что контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2025 года. По оценкам Transfermarkt, есо стоимость - 17 миллионов евро.
На данный момент футболист находится в расположении сборной Украины на Евро. Команда Шевченко сыграет с Северной Македонией уже в этот четверг.
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