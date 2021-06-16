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Calciomercato: Динамо хочет получит за Миколенко 25 млн евро. Наполи может дать 15 плюс бонусы

Премьер-лига
(3 голосов)

Раскрываем подноготную интереса итальянского клуба

Calciomercato: Динамо хочет получит за Миколенко 25 млн евро. Наполи может дать 15 плюс бонусы

Новина українською

Руководство "Наполи" намерено усилить левый фланг обороны на следующий сезон и подыскивает защитника на эту позицию.

По информации Calciomercato, боссы клуба изначально очень хотели подписать Эмерсона Палмери из "Челси", однако сейчас пыл неаполитанцев к данному игроку несколько поостыл.

Дело не столько в стоимости игрока (речь идет о 15 млн евро), сколько о зарплате Эмерсона, который сейчас в "Челси" зарабатывает 4,5 млн засезон и вряд ли пойдет на серьезные уступки в этом вопросе.

Такую зарплату "Наполи" не потянет, и поэтому руководство ищет и другие варианты, все чаще посматривая в сторону Нуно Тавареша из "Бенфики" и Миколенко из "Динамо".

В пользу украинца говорит и то, что Виталий при необходимости может сыграть и в центре обороны.

Отмечается, что "Динамо" хочет получить за игрока порядка 25 млн евро, в то время как "Наполи" может выделить на данный трансфер не больше 15 млн.

Данная разница является серьезным препятствием, однако неаполитанцы могут предложить "Динамо" и некоторые бонусы, если на них Миколенко в последствии наиграет.

Напомним, что контракт Виталия Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2025 года. По оценкам Transfermarkt, есо стоимость - 17 миллионов евро.

На данный момент футболист находится в расположении сборной Украины на Евро. Команда Шевченко сыграет с Северной Македонией уже в этот четверг.

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В статье: Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Виталий Миколенко
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (4)
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Djon (Киев)
16.06.2021 в 22:42
Віддавайте за 15.
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+1
0
Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 22:30
Жаль продавать.УПЛ и так не сильно много ярких игроков.Что нам смотреть африканцев или хорватов и 3-х дивизионов?Да и пора в Украине делать клубы как Милан,Лацио,Рома,Ювентус.Где традиции,болельщики,символы.
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0
-3
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simargl (Чернигов)
16.06.2021 в 22:23
Опять реклама ... надоели уже.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 22:20
Суркис слишком тупой и слишком жадный чтобы дать парню шанс стать лучшим. У Бельгии слабый чемп, но сильная сборная потому, что там в клубах нет таких примитивных суркисов.
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+3
-2


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