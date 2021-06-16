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Дуглас, Лукас Тейлор, Игнатенко и Чуже покинули Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Из новичков - Лучкевич и хорватский хавбек из загребского Динамо

Дуглас, Лукас Тейлор, Игнатенко и Чуже покинули Днепр-1

СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" вышел из отпуска с некоторыми кадровыми потерям.

Как сообщила пресс-служба днепрян, команду уже покинули Дуглас и Лукас Тейлор.

Кроме того, ушли арендованные Владислав Дубинчак, Сергей Булеца (уже в "Заре"), Даниил Игнатенко и Марио Чуже.

Тем не мене, в клубе рассчитывают, что кто-то из последних двоих может снова вернуться в команду.

Приступил к работе пока что единственный новичок команды Валерий Лучкевич.

Также с командой работает 22-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек из дубля загребского "Динамо". Ожидается, что в ближайшее время хорват будет подписан официально.

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В статье: Дуглас СК Днепр-1 Даниил Игнатенко Лукас Тейлор Марио Чуже
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2021 в 00:09
Новый Металл скупает игроков
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0
0
balamyt (Boston)
17.06.2021 в 00:22
Скорее. Шахтер ..перетащил.- Тейлора...,Заря. -Булецу , Динамо К. вернула.- Дубинчака...а Динамо Загреб. -Чуже...с. Дугласом...вроде. продлили...но что-то. не. Сростается...у. Русола..и. ЙОвичевича. с транверами...Какая. ЛЕ...Где. УСИЛЕНИЕ..
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balamyt (Boston)
17.06.2021 в 00:24
Это мыльная опера ....Ярославского..и зам.мера. Харькова.
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0
0
Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 23:45
Пора в первую лигу.Очиститься 1-й лигой
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0
-1
balamyt (Boston)
16.06.2021 в 23:52
Очень хреново. видно в. Днепре1 с усилением...одни потери..в том числе и финансовые
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0
0
Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 23:55
как и во всей Украине.
0
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