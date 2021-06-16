Дуглас, Лукас Тейлор, Игнатенко и Чуже покинули Днепр-1

" Днепр-1 " вышел из отпуска с некоторыми кадровыми потерям.

Как сообщила пресс-служба днепрян, команду уже покинули Дуглас и Лукас Тейлор.

Кроме того, ушли арендованные Владислав Дубинчак, Сергей Булеца (уже в "Заре"), Даниил Игнатенко и Марио Чуже.

Тем не мене, в клубе рассчитывают, что кто-то из последних двоих может снова вернуться в команду.

Приступил к работе пока что единственный новичок команды Валерий Лучкевич.

Также с командой работает 22-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек из дубля загребского "Динамо". Ожидается, что в ближайшее время хорват будет подписан официально.