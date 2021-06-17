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Мудрик: Тренерский штаб Де Дзерби может многое дать полезного как команде, так и игрокам по отдельности

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек - о новом наставнике донецкого клуба

Мудрик: Тренерский штаб Де Дзерби может многое дать полезного как команде, так и игрокам по отдельности

ФК Шахтёр

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Хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от работы под руководством нового тренера Роберто Де Дзерби.

"Это будет совершенно новый взгляд. И наш, и тренерский. Новая работа уже будет. Это всегда интересно, всегда хочется учиться чему-то новому. Это классно. Думаю, новый тренерский штаб может многое дать полезного как команде, так и игрокам по отдельности.

В первую очередь – слушать тренерский штаб, по максимуму выполнять их задачи и установки на матчи, впитывать все новое, что они говорят. Как обычно, постоянно работать и не опускать руки", – сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтер

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