Панькив: Счастлив оказаться в Рухе, в свое время работал с Федыком

Голкипер "Руха" Юрий Панькив прокомментировал подписание контракта со львовским клубом.

- Я счастлив оказаться в "Рухе". Очень хорошо знаю игроков, руководство и весь персонал клуба. Думаю, с адаптацией проблем не должно быть. Со спортивным директором "Руха" Владимиром Лапицким мы уже давно вели переговоры. Он еще быстрее хотел, чтобы я перешел сюда. Если быть откровенным, то я мечтал о возвращении во Львов. Здесь живет моя семья, поэтому я решил вернуться домой.

У меня был действующий контракт с "Александрией", который вынужден был доработать до конца. После переговоров с президентом клуба мы хорошо разошлись. Я очень благодарен "Александрии", ведь этот клуб много для меня сделал, как в футбольной жизни, так и в семейном. Мои детки родились именно в Александрии. У меня там много друзей. Все же пора вернуться во Львов и помочь "Руху" добиваться хороших результатов.

Место в основном составе нужно добиваться тяжелым трудом. Оценивать должен не я, а тренерский штаб. Кто будет сильнее - тот будет играть. В свои 36 лет я побывал в разных командах и видел все. Ни один тренер не является себе врагом и не будет ставить слабого в стартовый состав. Самое главное - собственные амбиции не ставить выше команды. Важен результат.

Буду помогать команде раздевалке или делать это на поле - это не самое главное. Важно, чтобы мы вышли на хороший уровень. Я знаю амбиции руководства клуба. Для львовских болельщиков нужна команда с хорошими результатами. Я знаю, что в таком случае люди пойдут на стадион и будут поддерживать нашу команду, болельщики стремятся результата. Будет хорошая игра - все будет хорошо. С главным тренером я в свое время работал еще в "Стали". Иван Федык в то время был помощником Леонида Кучука. Мы хорошо знакомы. Главное сейчас поработать и подготовиться к чемпионату.

Я видел практически каждую игру "Руха". Концовку сезона "желто-черные" провели очень здорово. Появился рисунок игры и уверенность. Заметно невооруженным глазом, в какой футбол стремится играть команда. Мне очень симпатизирует. Игроки поняли, что от них требует тренерский штаб. Следовательно, результат в конце сезона пришел не просто так. После первого круга многие списывали "Рух", а команда доказала, что делали рано.

У "Руха" - прекрасная Академия. О ней уже много говорят. Это нужно увидеть самим. Словами трудно описать ее масштабы", - подытожил Панькив.