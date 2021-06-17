Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Ворсклы дебютировал за свою национальную сборную
Игрок вышел на поле в стартовом составе
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане дебютировал за национальную команду Мали в товарищеском матче против Туниса (0:1).
Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.
"Дебют Кане в составе сборной Мали – не случайность. Это результат упорного труда и большого желания футболиста расти профессионально. Тренеры Мали давно следили за ним, и вот, наконец, первые шаги сделаны.
Вскоре Кане присоединится к партнерам по клубу на первом сборе и начнет подготовку к новому сезону", –сказано в пресс-службе "Ворсклы".
Напомним, что полтавская команды выходит из отпуска 18-го июня. До 26-го июня подопечные Юрия Максимова будут тренироваться в Полтаве, после чего отправятся на сбор в Закарпатье.
Популярное сейчас
- С Цыганковым, Миколенко и Марлосом, но без Безуса. Заявка Украины на Северную Македонию
- Италия в плей-офф, Рамос покинул Реал, Металлист вернулся. Главные новости за 16 июня
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 17 июня
- Источник: Кобин вновь возглавил Минай, а Мороз будет тренировать Черноморец
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей