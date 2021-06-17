Легионер Ворсклы дебютировал за свою национальную сборную

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане дебютировал за национальную команду Мали в товарищеском матче против Туниса (0:1).

Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.

"Дебют Кане в составе сборной Мали – не случайность. Это результат упорного труда и большого желания футболиста расти профессионально. Тренеры Мали давно следили за ним, и вот, наконец, первые шаги сделаны.

Вскоре Кане присоединится к партнерам по клубу на первом сборе и начнет подготовку к новому сезону", –сказано в пресс-службе "Ворсклы".