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Легионер Ворсклы дебютировал за свою национальную сборную

Премьер-лига
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Игрок вышел на поле в стартовом составе

Легионер Ворсклы дебютировал за свою национальную сборную

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане дебютировал за национальную команду Мали в товарищеском матче против Туниса (0:1).

Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.

"Дебют Кане в составе сборной Мали – не случайность. Это результат упорного труда и большого желания футболиста расти профессионально. Тренеры Мали давно следили за ним, и вот, наконец, первые шаги сделаны.

Вскоре Кане присоединится к партнерам по клубу на первом сборе и начнет подготовку к новому сезону", –сказано в пресс-службе "Ворсклы".

Напомним, что полтавская команды выходит из отпуска 18-го июня. До 26-го июня подопечные Юрия Максимова будут тренироваться в Полтаве, после чего отправятся на сбор в Закарпатье.

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В статье: Ворскла (Полтава) Мали Ибрахим Кане
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Источник:
ФК Ворскла

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