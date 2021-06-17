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Президент Днепра-1: Задачи команды на сезон сформируем после трансферов
Юрий Береза отметил, что трансферная работа продолжается
Скриншот: Днепр-1
Президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, что перед командой поставят конкретные задачи после того, как будет завершено усиление состава.
- Во-первых, мы хорошо встретились с тренерским штабом, с коллективом. Настроение отличное! Могу сказать, что трансферная работа еще не закончилась. Она продолжается. Думаю, в ближайшее время будут новости, и команда сформируется окончательно.
И еще одно. К сожалению, прошедшие два года мы не поддержали традиции, которые были заложены во второй и первой лигах. Мы это исправим, и, думаю, работа над ошибками будет достаточно эффективной - встретимся в гостях у президента.
- Вы уже пообщались с тренерами и игроками. Что сказали им, что они, возможно, пообещали?
- Нет, ни обещаний, ни серьезного разговора еще не было. Главное, что все живы-здоровы. Это сейчас один из главных вопросов. Обсудили календарь - считаем, он хорош для нас. Также поддерживаем сборную, тем более там есть наш представитель. Ждем, когда он выйдет и забьет дебютный гол за сборную Украины.
Но основная задача - подготовка к новому чемпионату. В первом сезоне в Премьер-лиге пытались достичь чего-то большего, но не удалось. Затем была смена тренера, провальный первый круг и успешный второй. И сейчас задача - подготовиться к первому матчу, чтобы выходить и выигрывать. Каждый матч будет, как последний.
- Стоит ли ждать конкретных задач на сезон?
- Они будут, но сформируем их только после того, как подпишем тех игроков, которых желает тренерский штаб. Если у нас все получится, будут задачи. В этом году они будут поставлены", - подытожил Береза.
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