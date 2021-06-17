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"Никакого давления не чувствую". Миколенко - об интересе топ-клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас украинец интересен "Наполи"

"Никакого давления не чувствую". Миколенко - об интересе топ-клубов

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, создает ли на него дополнительное давления информация об интересе со стороны клубов из топ-чемпионатов.

"Сейчас нет. А вот два года назад, когда мы играли с Сербией и Люксембургом (в квалификации Евро-2020), появилась информация о "Милане". Первый раз про меня что-то такое появилось, вообще первый раз обо мне начали писать в интернете - и вот тогда да, я задумывался. В голове крутились мысли: "Милан", "Милан"...

А сейчас вообще ничего подобного. Вот если после чемпионата Европы я буду понимать, что есть что-то серьезное, тогда и посмотрим. А пока никакого давления не чувствую", - отметил Миколенко.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что "Наполи" намерены подписать украинского футболиста.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
UEFA

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 15:44
Та хто б там на тебе давив? І так переляканий. Ще втечеш в гори, шукай потім з ліхтарями.
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Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 14:23
«спасибо» тебе за игру с Голландцами.
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+2
0


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