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"Никакого давления не чувствую". Миколенко - об интересе топ-клубов
Сейчас украинец интересен "Наполи"
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, создает ли на него дополнительное давления информация об интересе со стороны клубов из топ-чемпионатов.
"Сейчас нет. А вот два года назад, когда мы играли с Сербией и Люксембургом (в квалификации Евро-2020), появилась информация о "Милане". Первый раз про меня что-то такое появилось, вообще первый раз обо мне начали писать в интернете - и вот тогда да, я задумывался. В голове крутились мысли: "Милан", "Милан"...
А сейчас вообще ничего подобного. Вот если после чемпионата Европы я буду понимать, что есть что-то серьезное, тогда и посмотрим. А пока никакого давления не чувствую", - отметил Миколенко.
Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что "Наполи" намерены подписать украинского футболиста.
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