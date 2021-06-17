  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 15 июля Шахтер проведет презентацию новой формы - ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

15 июля Шахтер проведет презентацию новой формы - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

В этот же день экипировка поступит в продажу

15 июля Шахтер проведет презентацию новой формы - ФОТО

Новина українською

15 июля Puma и донецкий "Шахтер" представят эксклюзивную домашнюю и гостевую игровую форму, а также комплекты тренировочной.

В этот же день экипировка поступит в продажу.

До официальной презентации эксклюзивной игровой формы "Шахтер" во время товарищеских матчей на сборах в Австрии будет использовать форму из регулярной коллекции Puma.

"Увидел форму на футболистах на первой тренировке сезона. Форма и ее качество впечатляют. Уверен, с Puma нас ждут большие победы и крутые проекты, – прокомментировал директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна.

Напомним, что "горняки" подписали пятилетний контракт с Puma. С 2008 по 2020-й год "Шахтер" сотрудничал с Nike.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...