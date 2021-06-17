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15 июля Шахтер проведет презентацию новой формы - ФОТО
В этот же день экипировка поступит в продажу
15 июля Puma и донецкий "Шахтер" представят эксклюзивную домашнюю и гостевую игровую форму, а также комплекты тренировочной.
В этот же день экипировка поступит в продажу.
До официальной презентации эксклюзивной игровой формы "Шахтер" во время товарищеских матчей на сборах в Австрии будет использовать форму из регулярной коллекции Puma.
"Увидел форму на футболистах на первой тренировке сезона. Форма и ее качество впечатляют. Уверен, с Puma нас ждут большие победы и крутые проекты, – прокомментировал директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна.
Напомним, что "горняки" подписали пятилетний контракт с Puma. С 2008 по 2020-й год "Шахтер" сотрудничал с Nike.
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