15 июля Шахтер проведет презентацию новой формы - ФОТО

15 июля Puma и донецкий "Шахтер" представят эксклюзивную домашнюю и гостевую игровую форму, а также комплекты тренировочной.

В этот же день экипировка поступит в продажу.

До официальной презентации эксклюзивной игровой формы "Шахтер" во время товарищеских матчей на сборах в Австрии будет использовать форму из регулярной коллекции Puma.

"Увидел форму на футболистах на первой тренировке сезона. Форма и ее качество впечатляют. Уверен, с Puma нас ждут большие победы и крутые проекты, – прокомментировал директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна.

Напомним, что "горняки" подписали пятилетний контракт с Puma. С 2008 по 2020-й год "Шахтер" сотрудничал с Nike.