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Новичок Зари: Приятно будет принять участие в групповом этапе Лиги Европы

Премьер-лига
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Имереков поделился эмоциями после одной из первых тренировок команды

Новичок Зари: Приятно будет принять участие в групповом этапе Лиги Европы

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник "Зари" Максим Имереков поделился своими эмоциями после одной из первых тренировок в составе "Зари":

- Я очень рад и горд присоединиться к "Заре". Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился и теперь время серьёзно поработать.

- Наверняка, со многими из нашей команды был знаком.

- С Денисом Фаворовым, безусловно (улыбается). С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет.

- Наверняка изучил положительные стороны "Зари" перед переходом?

- Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит.

- Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе Еврокубков.

- Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в Еврокубках вдвойне приятнее.

- Как провёл отпуск?

- Был дома. Съездили только на Западную Украину. Далеко не выбираемся, так как ждём пополнения в семье. Ездить далеко сейчас нельзя, поэтому отпуск провёл, в основном, дома", - рассказал Имереков.

Напомним, что до недавнего времени Имереков выступал за черниговскую "Десну", в составе которой провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал результативную передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Имереков
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Источник:
ФК Заря

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