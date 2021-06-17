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Новичок Зари: Приятно будет принять участие в групповом этапе Лиги Европы
Имереков поделился эмоциями после одной из первых тренировок команды
Фото: ФК Заря Луганск
Защитник "Зари" Максим Имереков поделился своими эмоциями после одной из первых тренировок в составе "Зари":
- Я очень рад и горд присоединиться к "Заре". Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился и теперь время серьёзно поработать.
- Наверняка, со многими из нашей команды был знаком.
- С Денисом Фаворовым, безусловно (улыбается). С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет.
- Наверняка изучил положительные стороны "Зари" перед переходом?
- Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит.
- Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе Еврокубков.
- Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в Еврокубках вдвойне приятнее.
- Как провёл отпуск?
- Был дома. Съездили только на Западную Украину. Далеко не выбираемся, так как ждём пополнения в семье. Ездить далеко сейчас нельзя, поэтому отпуск провёл, в основном, дома", - рассказал Имереков.
Напомним, что до недавнего времени Имереков выступал за черниговскую "Десну", в составе которой провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал результативную передачу.
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