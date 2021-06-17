Новичок Зари: Приятно будет принять участие в групповом этапе Лиги Европы

Защитник "Зари" Максим Имереков поделился своими эмоциями после одной из первых тренировок в составе "Зари":



- Я очень рад и горд присоединиться к "Заре". Эмоции только положительные. Ждал тренировочного процесса с нетерпением. Отпуск закончился и теперь время серьёзно поработать.



- Наверняка, со многими из нашей команды был знаком.

- С Денисом Фаворовым, безусловно (улыбается). С большинством ребят пересекались на футбольном поле. В принципе, с адаптацией особых проблем, уверен, не будет.



- Наверняка изучил положительные стороны "Зари" перед переходом?

- Безусловно. Команда славится своей уникальной отличной атмосферой и коллективом. Для меня это много значит.



- Наверняка, стимулирует и участие команды в групповом этапе Еврокубков.

- Приятно принять участие в групповом этапе престижного турнира. Опять же, с хорошей атмосферой в команде участие в Еврокубках вдвойне приятнее.



- Как провёл отпуск?

- Был дома. Съездили только на Западную Украину. Далеко не выбираемся, так как ждём пополнения в семье. Ездить далеко сейчас нельзя, поэтому отпуск провёл, в основном, дома", - рассказал Имереков.

Напомним, что до недавнего времени Имереков выступал за черниговскую "Десну", в составе которой провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал результативную передачу.