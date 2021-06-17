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Литовский хавбек Олимпика покинул клуб
Контракт с Даниэлем Романовским расторгнут по согласию сторон
olimpik.com.ua
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Контракт 24-летнего литовского легионера с клубом расторгнут по согласию сторон.
Напомним, что Романовский присоединился к "Олимпику" в январе 2020 года. За полтора сезона в донецкой команде полузащитник принял участие в 21 матче, сумев отличиться 1 забитым голом и отдать 2 ассиста.
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Источник:ФК Олимпик
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