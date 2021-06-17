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Литовский хавбек Олимпика покинул клуб

Премьер-лига
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Контракт с Даниэлем Романовским расторгнут по согласию сторон

Литовский хавбек Олимпика покинул клуб

olimpik.com.ua

Новина українською

"Олимпик" прекратил сотрудничество с полузащитником Даниэлем Романовским.

Контракт 24-летнего литовского легионера с клубом расторгнут по согласию сторон.

Напомним, что Романовский присоединился к "Олимпику" в январе 2020 года. За полтора сезона в донецкой команде полузащитник принял участие в 21 матче, сумев отличиться 1 забитым голом и отдать 2 ассиста.

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В статье: Олимпик (Донецк) Даниэль Романовский
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Источник:
ФК Олимпик

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