Колос начал учебно-тренировочный сбор в Полтаве

Ковалевский "Колос" начал свою предсезонную подготовку в Полтаве. Здесь подопечные Руслана Костышина проведут ближайшие полторы недели.

В планах "Колоса"двухразовые тренировки. На утренних тренировках футболисты будут работать над своими физическими кондициями. Вечерние занятия рассчитаны на взаимодействие с мячом и тактические наигрыши.

С командой на сбор также отправились молодые игроки Кирилл Сенько, Антон Салабай, Кирилл Фесюн и Вячеслав Ставничий. Также проходит индивидуальное восстановление после травмы Евгений Морозко. Завершить сбор подопечные Руслана Костышина планируют спаррингом с "Ингульцом", после чего команда отправится домой.