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Колос начал учебно-тренировочный сбор в Полтаве
В планах ковалевского клуба двухразовые тренировки
Фото: ФК Колос
Ковалевский "Колос" начал свою предсезонную подготовку в Полтаве. Здесь подопечные Руслана Костышина проведут ближайшие полторы недели.
В планах "Колоса"двухразовые тренировки. На утренних тренировках футболисты будут работать над своими физическими кондициями. Вечерние занятия рассчитаны на взаимодействие с мячом и тактические наигрыши.
С командой на сбор также отправились молодые игроки Кирилл Сенько, Антон Салабай, Кирилл Фесюн и Вячеслав Ставничий. Также проходит индивидуальное восстановление после травмы Евгений Морозко. Завершить сбор подопечные Руслана Костышина планируют спаррингом с "Ингульцом", после чего команда отправится домой.
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