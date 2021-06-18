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Витао: Наши тренеры отличные профессионалы, они помогут Шахтеру
Начало летних сборов проходит отлично
Фото: ФК Шахтер Донецк
Центральный защитник "Шахтера" Витао рассказал о первых тренировках под руководством нового тренерского штаба
– Витао, насколько тяжело даются тренировки после длительного отпуска? Сколько времени нужно, чтобы набрать оптимальную форму?
– Начало летних сборов, на мой взгляд, проходит отлично. Думаю, смогу быстро восстановить физическую форму, ведь много работал индивидуально в отпуске и в расположении олимпийской сборной Бразилии. Сейчас на тренировках внимание уделяется как физическому аспекту, так и тактике. Тренеры делают все, чтобы мы подошли к играм в хорошей форме.
– С учетом того, что ты привлекался в олимпийскую сборную Бразилии, успел ли отдохнуть и набраться сил?
– В общей сложности у меня было максимум дней 15 на отдых. Успел попутешествовать с семьей, некоторое время провел дома. В целом отдых удался.
– В "Шахтере" новый тренерский штаб. Что скажешь о нем? Насколько продуктивно проходит работа?
– Мы только три дня занимаемся вместе, а это не такой большой срок, чтобы давать развернутый комментарий. Но то, что я увидел, – наши тренеры отличные профессионалы, думаю, они помогут "Шахтеру". Очень довольны, что работаем с этими специалистами.
– Каковы цели и планы на новый сезон?
– Наша цель – всегда побеждать. Выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках", - отметил Витао.
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