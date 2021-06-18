Шахтер представил новый тренерский штаб

К старту сезона-2021/22 "Шахтер" представил итальянский тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби.

Ассистентом будет Давиде Поссанцини, тренеры по физподготовке – Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи и Агостино Тибауди. Тренер по методологии назначен Микеле Кавалли, тренер вратарей - Джорджио Бьянки.

А также тренера по технике Сальваторе Монако, Паоло Бьянко.

Все они итальянцы и работали с Де Дзерби в "Сассуоло", кроме Монако.

Напомним, что "Шахтер 14 июня вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.