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Шахтер представил новый тренерский штаб

Премьер-лига
(1 голосов)

Все они итальянцы

Шахтер представил новый тренерский штаб

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

К старту сезона-2021/22 "Шахтер" представил итальянский тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби.

Ассистентом будет Давиде Поссанцини, тренеры по физподготовке – Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи и Агостино Тибауди. Тренер по методологии назначен Микеле Кавалли, тренер вратарей - Джорджио Бьянки.

А также тренера по технике Сальваторе Монако, Паоло Бьянко.

Все они итальянцы и работали с Де Дзерби в "Сассуоло", кроме Монако.

Напомним, что "Шахтер 14 июня вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
18.06.2021 в 11:29
шахтаретто......
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