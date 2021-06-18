Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер представил новый тренерский штаб
Все они итальянцы
Фото: ФК Шахтер Донецк
К старту сезона-2021/22 "Шахтер" представил итальянский тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби.
Ассистентом будет Давиде Поссанцини, тренеры по физподготовке – Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи и Агостино Тибауди. Тренер по методологии назначен Микеле Кавалли, тренер вратарей - Джорджио Бьянки.
А также тренера по технике Сальваторе Монако, Паоло Бьянко.
Все они итальянцы и работали с Де Дзерби в "Сассуоло", кроме Монако.
Напомним, что "Шахтер 14 июня вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Популярное сейчас
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 18 июня
- Первая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня
- Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай
- Динамо отпустило голкипера свободным агентом
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
Новости по теме
- 08:27 Украинские Мудрик: Тренерский штаб Де Дзерби может многое дать полезного как команде, так и игрокам по отдельности
- 21:57 Украинские Срна: Мы приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят Шахтер
- 21:41 Украинские Де Дзерби: Хочу добиться того, чтобы президент Шахтера вернулся на трибуны в качестве зрителя
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djeff2015 (Запорожье)
18.06.2021 в 11:29
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...