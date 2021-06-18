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Ассистент Де Дзерби: Уровень игроков Шахтера очень высок
Давиде Поссанцини - о своих обязанностях в донецком клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Новый ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Поссанцини рассказал о своих обязанностях и поделился видением футбола.
– В мои обязанности входит помощь Роберто Де Дзерби настолько, насколько это возможно при большом количестве людей на поле. Я всегда помогаю в общении с футболистами, если Мистер вовлечен в какую-то другую работу. В свободное от работы время стараюсь также быть первым помощником Роберто.
– Как давно вы знакомы и работаете с Де Дзерби?
– Мы вместе с Роберто играли в "Брешии" в 2008 году, после чего всегда были на связи. На получении первых тренерских дипломов встретились снова. А в 2015-м решили начать сотрудничество после 4 лет работы в академии.
– Как вы отреагировали на то, что окажетесь в "Шахтере"?
– Для меня большая честь работать в Украине, особенно в "Шахтере". Это легендарный клуб, который регулярно играет в Европе. В "Шахтере" выступало очень много талантливых футболистов, да и стиль игры команды идеально подходит философии Роберто. Конечно, есть некоторые сложности, ведь у вас другой язык, но это дает определенную мотивацию. Уверен, мы сможем проделать здесь хорошую работу и получить результат.
– Вы уже знаете практически всех футболистов поименно. Что можете сказать об их уровне?
– Могу отметить, что уровень игроков очень высок. Когда мы уже знали, что будем работать в "Шахтере", то начали просматривать матчи более детально.
– "Шахтеру" предстоит квалификация Лиги чемпионов. Насколько это вас мотивирует и какие цели вообще ставите перед собой на международной арене в этом сезоне?
– Мотивация, конечно же, огромная, но мы всегда думаем последовательно, потому особенно сконцентрированы на следующей тренировке.
– Какова лично ваша философия в футболе? Что, на ваш взгляд, является определяющим?
– У нас с Роберто одна философия на двоих. Для нас футболист всегда стоит на первом месте. Мы со своей стороны стараемся давать качественные и правильные советы, ведь тоже когда-то играли в футбол, чтобы улучшать технический и психологический уровень подопечных, а также просим их всегда играть на атаку.
– Какого футбола ожидать болельщикам "Шахтера" при Роберто Де Дзерби?
– Могу сказать точно, что в каждом матче мы будем делать все максимально возможное для победы. Всегда будем выкладываться на сто процентов", - рассказал Поссанцини.
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