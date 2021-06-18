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Евгений Банада покинул Александрию

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Хавбек выступал за команду с 2012 года

Евгений Банада покинул Александрию

fco.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада покидает клуб. Об этом футболист сообщил у себя в Instagram.

"Подошёл к концу этап моей карьеры в ФК’ "Александрия". За эти годы я вырос как футболист и как человек. Я хочу поблагодарить всех кто был рядом со мной в эти годы. Спасибо большое всей команде-ребятам, с которыми я тренировался и выходил на футбольное поле. Мы радовались нашим победам, и достойно принимали поражения.

Спасибо большое тренерскому составу, который в меня поверил и многому меня научил. Спасибо президенту клуба Кузьменко Сергею Анатолиевич, за Ваш большой вклад в футбольную команду. Спасибо нашим болельщикам - вы лучшие ! Спасибо за вашу поддержку, которую я ощущал на протяжении всего времени. Спасибо каждому сотруднику который работает в футбольном клубе - вы профессионалы своего дела.

‘’Александрия’’ навсегда останется в моём сердце. Спасибо вам всем огромное", - написал Банада.

Напомним, что 29-летний Банада выступал за "Александрию" с 2012 года. В составе "горожан" хавбек провел 236 матчей, забил 25 голов и сделал восемь результативных передач.

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В статье: ФК Александрия Евгений Банада
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 15:27
Проблем с трудоустройством у этого игрока быть не должно
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