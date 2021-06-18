Ахмедзаде: Я очень доволен, что играю за сборную Азербайджана

В пятницу, 18 июня, футболисты "Mиная" начали подготовку к новому сезону. Нападающий закарпатцев Рустам Ахмедзаде рассказал, какие надежды он связывает с новым сезоном.

"Прежде всего, меня очень порадовала новость, что Василий Кобин после непродолжительного перерыва снова возглавил команду. Это круто, ведь это именно он приглашал меня в "Mинай". Конечно, с нетерпением жду нового чемпионата, правда, пока еще точно неизвестно, в какой лиге будет выступать "Минай".

Впрочем, для меня главное быть на виду, радовать результативностью.

Тем более, что после июньских спаррингов с белорусами и молдаванами, в которых я дебютировал за сборную Азербайджана, наш главный тренер Джанни Де Бьязи прощаясь сказал, что будет внимательно следить за моими выступлениями на клубном уровне. Я очень доволен, что играю за сборную Азербайджана. Действовал на позиции центрального нападающего. К сожалению, не забил, но надеюсь, что в сентябрьских отборочных матчах чемпионата мира удастся исправить прицел", - сказал Ахмедзаде.