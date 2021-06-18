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Ахмедзаде: Я очень доволен, что играю за сборную Азербайджана
Хавбек Миная - о подготовке к новому сезону, и дебюте за сборную Азербайджана
fcminaj.com
В пятницу, 18 июня, футболисты "Mиная" начали подготовку к новому сезону. Нападающий закарпатцев
"Прежде всего, меня очень порадовала новость, что Василий Кобин после непродолжительного перерыва снова возглавил команду. Это круто, ведь это именно он приглашал меня в "Mинай". Конечно, с нетерпением жду нового чемпионата, правда, пока еще точно неизвестно, в какой лиге будет выступать "Минай".
Впрочем, для меня главное быть на виду, радовать результативностью.
Тем более, что после июньских спаррингов с белорусами и молдаванами, в которых я дебютировал за сборную Азербайджана, наш главный тренер Джанни Де Бьязи прощаясь сказал, что будет внимательно следить за моими выступлениями на клубном уровне. Я очень доволен, что играю за сборную Азербайджана. Действовал на позиции центрального нападающего. К сожалению, не забил, но надеюсь, что в сентябрьских отборочных матчах чемпионата мира удастся исправить прицел", - сказал Ахмедзаде.
Добавим, что дебют 20-летнего нападающего в составе сборной Азербайджана состоялся 3 июня в матче против команды Беларуси. Футболист вышел на замену на 68-й минуте.
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