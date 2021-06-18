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Официально: Шахтер подписал форварда Аякса Траоре

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Первый буркиниец в истории Шахтера

Официально: Шахтер подписал форварда Аякса Траоре

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" официально объявил о подписании контракта с форвардом Аякса Лассина Траоре.

Клуб подписал с футболистом пятилетний контракт.

По информации голландских источников, "горняки" заплатили за данный трансфер 8 млн евро.

Первый буркиниец в истории "Шахтера" начинал карьеру в клубе "Рахимо". В 16-летнем возрасте стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны.

В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский "Аякс". За 3 сезона в Нидерландах провел за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (24)
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Joyce (Donetsk)
18.06.2021 в 18:52
Вот и славно :)
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 18:50
Здоровый бык,удачи
Ответить
+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.06.2021 в 18:48
Буркина-Фасо. Красиво звучит название страны. Молодой нападающий - 20 лет. Посмотрим...
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.06.2021 в 18:39
Лучше чем не чего ,но с одним нападающем толку нет.а если травма и перебор карточек.кто вместо него
Ответить
+2
-2
aleks68
18.06.2021 в 18:53
"шахтёр"как нибудь обойдётся без такого лапотного болельщика с ватными мозгами как ты.болей за свою ......паРАШУ и гоняй ..... на своего плешивого вождя.без тебя барана разберутся
Ответить
+2
-5
avatar
simargl (Чернигов)
18.06.2021 в 19:18
Ты не прав. Человек имеет право болеть и за ШД и за СбУ ... не такой уж он и ватный. Тут скорее обстоятельства против него. А Крым все равно Украина!!!
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.06.2021 в 19:19
Что же ты по поводу и без такой агрессивный?
0
0
MaximSK (Киев)
18.06.2021 в 19:22
Он за Путина и поддерживает аннексию Крыма Россией потому что)
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 18:37
Да, ничо так харя - гладкая и наглая. Хороший должен быть форвард
Ответить
+3
0
code906 (Kiev)
18.06.2021 в 18:37
Ого, как он в телевизор поместится
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.06.2021 в 18:36
мордатенький
Ответить
+2
0
dmitroj88
18.06.2021 в 18:35
Нужно было назло голубым подписать Беседина!
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 18:17
За три сезони 12 м'ячів? Він точно форвард чи гроші "миють" ?
Ответить
+1
-6
avatar
simargl (Чернигов)
18.06.2021 в 18:20
За 31 матч 12 голов и 12 голевых передач. Это больше , чем Беседин за всю жизнь.
Ответить
+8
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 18:24
А, ну если немного лучше Беседина то это уровень.
+2
-6
grassion (Харьков)
18.06.2021 в 18:42
Первый сезон 1 матч, а 12 голов и передач в основном с замены( всего около 1.500 минут). Так что стата норм ( каждые 62 мин голевое действие)
Ответить
+3
-1
Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 18:17
Ринат решил закупиться) Цену на электричество нужно поднимать, очень чемпионство вернуть хочется)
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+5
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.06.2021 в 18:41
2 человек купил это закупиться? Суркис до этого по 5-6 человек от румына до не играющего бразильца.и свет Суркис не поднимал
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+1
-1
aleks68
18.06.2021 в 18:55
смени пластинку убогий.пусть суркис раскошелится на динамо
Ответить
0
-1
royalstas (Вінниця)
18.06.2021 в 18:15
Ну навіть не знаю напевно хотілось би готового форварда якщо і брати іноземця він мав би бути на голову краще своїх.... А з таким успіхом можна і своїх ростити чи умовного Довбика взяти, враховуючи ліміт на легіонерів мені прям цікаво як воно буде.... Якщо після Євро ще якогось Матвієнко куплять то взагалі гайки...
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+1
-3
ratio (Дн-жинск)
18.06.2021 в 18:58
Умовний Сикан у них уже есть
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.06.2021 в 18:13
Потенциально приличное усиление. Может и раскрыться ... если пляжная диаспора примет.
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+6
0
Technical
18.06.2021 в 18:11
Леннокс Льюїс тепер в УПЛ
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+6
0
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simargl (Чернигов)
18.06.2021 в 18:13
Похож )))
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+6
0


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