Официально: Шахтер подписал форварда Аякса Траоре

" Шахтер " официально объявил о подписании контракта с форвардом Аякса Лассина Траоре.

Клуб подписал с футболистом пятилетний контракт.

По информации голландских источников, "горняки" заплатили за данный трансфер 8 млн евро.

Первый буркиниец в истории "Шахтера" начинал карьеру в клубе "Рахимо". В 16-летнем возрасте стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны.

В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский "Аякс". За 3 сезона в Нидерландах провел за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.