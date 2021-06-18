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Официально: Шахтер подписал форварда Аякса Траоре
Первый буркиниец в истории Шахтера
shakhtar.com
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Клуб подписал с футболистом пятилетний контракт.
По информации голландских источников, "горняки" заплатили за данный трансфер 8 млн евро.
Первый буркиниец в истории "Шахтера" начинал карьеру в клубе "Рахимо". В 16-летнем возрасте стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны.
В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский "Аякс". За 3 сезона в Нидерландах провел за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.
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