Динамо просматривает хавбека Колоса

Полузащитник "Колоса" Денис Антюх находится на просмотре в "Динамо", сообщает "Динамомания".

23-летний футболист тренируется вместе с игроками "Динамо", которые вышли из отпуска 15 июня. В настоящее время решается вопрос, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.

В зимнее трансферное окно "Динамо" уже хотело арендовать Антюха, но тогда руководство ковалевского клуба не отпустило футболиста в Киев.

Также тренируется с "Динамо" и Андрей Коробенко, который вторую половину прошлого сезона провел в "Ингульце".

В минувшем сезоне Антюх провел за "Колос" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.