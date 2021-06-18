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Динамо просматривает хавбека Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис Антюх тренируется с киевлянами

Динамо просматривает хавбека Колоса

ФК Колос

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Денис Антюх находится на просмотре в "Динамо", сообщает "Динамомания".

23-летний футболист тренируется вместе с игроками "Динамо", которые вышли из отпуска 15 июня. В настоящее время решается вопрос, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.

В зимнее трансферное окно "Динамо" уже хотело арендовать Антюха, но тогда руководство ковалевского клуба не отпустило футболиста в Киев.

Также тренируется с "Динамо" и Андрей Коробенко, который вторую половину прошлого сезона провел в "Ингульце".

В минувшем сезоне Антюх провел за "Колос" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Андрей Коробенко Денис Антюх
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 22:46
Я вообще УГПЛ смотреть не буду.Базар-Лига.Смотреть как ДК и Кроты будут всех выносить по 4-0 дворовые команды или своих арендованых.Кошмар
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aleks68
18.06.2021 в 22:44
суркис продолжай в том же духе.высоко взлетишь
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Кююмалайнен (Київ)
18.06.2021 в 22:41
Шахтер из Аякса подписывает, а Динамо из Колоса с Ингульцом. Будет конечно прикольно, если Динамо опять без усиления обойдет Шахтер в новом чемпионате. Имена в футбол не играют, играет команда.
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aleks68
18.06.2021 в 22:45
один раз уже повезло.больше приколов не будет
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