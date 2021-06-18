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Динамо просматривает хавбека Колоса
Денис Антюх тренируется с киевлянами
ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Денис Антюх находится на просмотре в "Динамо", сообщает "Динамомания".
23-летний футболист тренируется вместе с игроками "Динамо", которые вышли из отпуска 15 июня. В настоящее время решается вопрос, поедет ли Антюх на первый сбор в Швейцарию.
В зимнее трансферное окно "Динамо" уже хотело арендовать Антюха, но тогда руководство ковалевского клуба не отпустило футболиста в Киев.
Также тренируется с "Динамо" и Андрей Коробенко, который вторую половину прошлого сезона провел в "Ингульце".
В минувшем сезоне Антюх провел за "Колос" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
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