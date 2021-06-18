Ворскла вышла из отпуска. Кулач пока что в обойме

Первая команда " Ворсклы " вышла из отпуска. Игроки и тренерский штаб собрались на своей загородной базе в Марках.

Также команда уже провела первую втягивающую тренировку.

Пока что в составе отсутствуют легионеры (Кане, Луизао, Тамм, Пешич), которые подъедут позже.

Отмечается, что в расположение "Ворсклы" вернулись Максим Мельничук и Оскар Мкомола, которые минувший сезон провели в арендах.

Клуб пока ничего не сообщает по поводу лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, однако если судить фото с тренировки, он пока что находится в расположении команды.

Напомним, что контракт Кулача с клубом истекает летом, и ранее сообщалось о том, что футболист уйдет свободным агентом.