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Ворскла вышла из отпуска. Кулач пока что в обойме
Полтавчане начали подготовку к грядущему сезону
vorskla.com.ua
Первая команда "
Также команда уже провела первую втягивающую тренировку.
Пока что в составе отсутствуют легионеры (Кане, Луизао, Тамм, Пешич), которые подъедут позже.
Отмечается, что в расположение "Ворсклы" вернулись Максим Мельничук и Оскар Мкомола, которые минувший сезон провели в арендах.
Клуб пока ничего не сообщает по поводу лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, однако если судить фото с тренировки, он пока что находится в расположении команды.
Напомним, что контракт Кулача с клубом истекает летом, и ранее сообщалось о том, что футболист уйдет свободным агентом.
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