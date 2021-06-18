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Ворскла вышла из отпуска. Кулач пока что в обойме

Премьер-лига
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Полтавчане начали подготовку к грядущему сезону

Ворскла вышла из отпуска. Кулач пока что в обойме

vorskla.com.ua

Новина українською

Первая команда "Ворсклы" вышла из отпуска. Игроки и тренерский штаб собрались на своей загородной базе в Марках.

Также команда уже провела первую втягивающую тренировку.

Пока что в составе отсутствуют легионеры (Кане, Луизао, Тамм, Пешич), которые подъедут позже.

Отмечается, что в расположение "Ворсклы" вернулись Максим Мельничук и Оскар Мкомола, которые минувший сезон провели в арендах.

Клуб пока ничего не сообщает по поводу лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, однако если судить фото с тренировки, он пока что находится в расположении команды.

Напомним, что контракт Кулача с клубом истекает летом, и ранее сообщалось о том, что футболист уйдет свободным агентом.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 23:47
Удачи Ворскле.В новом сезоне я за них.Средняя команда,но верю будут в 4-ке.Главное сохранить Кулача и приобрести парочку африканцев.Нужен еще один нападающий и вингер.Удачи парням Максимова!Форца Ворскла!
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