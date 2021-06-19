Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худжамов - о завершении карьеры: Было очень трудно, я не мог заснуть до 5-6 утра
Игрок столкнулся с психологическими проблемами
Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о том, насколько тяжелым для него было решение о завершении карьеры игрока:
"Очень важно, тем более, когда ты видишь в трансляции футболистов, с которыми ты играл или против которых ты играл. Ты понимаешь, что знаешь их поведение на поле.
Сначала было очень трудно, я даже не мог заснуть до 5-6 утра и это продолжалось около полугода. Но потом, благодаря бизнесу, детям, семье, мне стало значительно легче, и дело помагает выйти из того, что было", - сказал Худжамов.
Популярное сейчас
- Сборная Украины лидирует на Евро-2020 по ожидаемым голам в одном матче
- Яремчук установил рекорд по скорости забитых голов в составе сборной Украины
- Бущан вошел в тройку лучших вратарей Евро-2020 по показателю сейвов
- Динамо отпустило голкипера свободным агентом
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО