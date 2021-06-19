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Худжамов - о завершении карьеры: Было очень трудно, я не мог заснуть до 5-6 утра

Премьер-лига
(3 голосов)

Игрок столкнулся с психологическими проблемами

Худжамов - о завершении карьеры: Было очень трудно, я не мог заснуть до 5-6 утра

Новина українською

Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о том, насколько тяжелым для него было решение о завершении карьеры игрока:

"Очень важно, тем более, когда ты видишь в трансляции футболистов, с которыми ты играл или против которых ты играл. Ты понимаешь, что знаешь их поведение на поле.

Сначала было очень трудно, я даже не мог заснуть до 5-6 утра и это продолжалось около полугода. Но потом, благодаря бизнесу, детям, семье, мне стало значительно легче, и дело помагает выйти из того, что было", - сказал Худжамов.

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов Шахтер (Донецк)
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Источник:
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