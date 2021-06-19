Худжамов - о завершении карьеры: Было очень трудно, я не мог заснуть до 5-6 утра

Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о том, насколько тяжелым для него было решение о завершении карьеры игрока:

"Очень важно, тем более, когда ты видишь в трансляции футболистов, с которыми ты играл или против которых ты играл. Ты понимаешь, что знаешь их поведение на поле.

Сначала было очень трудно, я даже не мог заснуть до 5-6 утра и это продолжалось около полугода. Но потом, благодаря бизнесу, детям, семье, мне стало значительно легче, и дело помагает выйти из того, что было", - сказал Худжамов.