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Шахтер начал переговоры о трансфере Марлона

Премьер-лига
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Игрок может переехать в Украину

Шахтер начал переговоры о трансфере Марлона

GETTY IMAGES

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и "Сассуоло" начали переговоры о трансфере защитника итальянской команды Марлона. Сумма сделки равна 10-12 миллионов евро.

Переход защитника - личное желание Роберто Де Дзерби, который проработал с бразильцем три года в "Сассуоло".

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 24 поединка в Серии А и не отметился результативными действиями.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Марлон
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Источник:
UOL Esporte

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