Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер начал переговоры о трансфере Марлона
Игрок может переехать в Украину
GETTY IMAGES
Донецкий "Шахтер" и "Сассуоло" начали переговоры о трансфере защитника итальянской команды Марлона. Сумма сделки равна 10-12 миллионов евро.
Переход защитника - личное желание Роберто Де Дзерби, который проработал с бразильцем три года в "Сассуоло".
В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 24 поединка в Серии А и не отметился результативными действиями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:UOL Esporte
Популярное сейчас
- Линекер о матче Англия - Шотландия: Лучшая игра турнира на данный момент
- Шикарный удар Перишича, подаривший хорватам ничью. Лучший гол восьмого дня Евро-2020
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 19 июня
- Динамо отпустило голкипера свободным агентом
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...