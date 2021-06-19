Шахтер начал переговоры о трансфере Марлона

Донецкий "Шахтер" и "Сассуоло" начали переговоры о трансфере защитника итальянской команды Марлона. Сумма сделки равна 10-12 миллионов евро.

Переход защитника - личное желание Роберто Де Дзерби, который проработал с бразильцем три года в "Сассуоло".

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 24 поединка в Серии А и не отметился результативными действиями.