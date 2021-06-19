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Данил Сагуткин покинул Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Центрбэк провел за "моряков" 12 матчей

Данил Сагуткин покинул Мариуполь

ФК "Мариуполь"

Новина українською

Официальный сайт "Мариуполя" объявил, что центральный защитник Данил Сагуткин покинул клуб.

25-летний игрок выступал за "моряков" с января 2020-го года. В футболке "Мариуполя" Сагуткин отыграл 12 поединков в УПЛ, в которых записал на свой счет 1 забитый мяча.

"ФК "Мариуполь" благодарит Данила за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - так клуб попрощался с футболистом.

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В статье: ФК Мариуполь Даниил Сагуткин
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.06.2021 в 23:55
Такой бестолковый, что даже в какой-то арендуполь не подходит?
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DMiT75 (Донецк)
20.06.2021 в 00:32
Зато татухи зачётные, реальные пацанчики на раЁне заценят !
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Джин Тоник (R)
19.06.2021 в 23:41
И куда дальше?МЮ или Ювентус?
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-1


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