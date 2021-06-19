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Данил Сагуткин покинул Мариуполь
Центрбэк провел за "моряков" 12 матчей
ФК "Мариуполь"
Официальный сайт "Мариуполя" объявил, что центральный защитник Данил Сагуткин покинул клуб.
25-летний игрок выступал за "моряков" с января 2020-го года. В футболке "Мариуполя" Сагуткин отыграл 12 поединков в УПЛ, в которых записал на свой счет 1 забитый мяча.
"ФК "Мариуполь" благодарит Данила за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - так клуб попрощался с футболистом.
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Источник:ФК "Мариуполь"
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.06.2021 в 23:55
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DMiT75 (Донецк)
20.06.2021 в 00:32
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Джин Тоник (R)
19.06.2021 в 23:41
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