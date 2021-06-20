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Ди Марцио и Скира подтвердили трансфер центрального защитника Сассуоло в Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Де Дзерби разгулялся

Ди Марцио и Скира подтвердили трансфер центрального защитника Сассуоло в Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" вскоре завершит переход центрального защитника "Сассуоло" Марлона. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусные выплаты. Николо Скира отмечает, что контракт будет заключен на четыре года.

Напомним, что новоиспеченный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби до перехода в украинский чемпионат работал в "Сассуоло". Три года его подопечным был как раз Марлон.

На счету центрального защитника 66 матчей в составе "черно-зеленых". В августе 2018 года он перешел в "Сассуоло" из испанской "Барселоны" за 12 млн евро. В составе "блауграны" защитник провел три поединка.

Интересно, что Джанлука Ди Марцио указал, что Марлон полетит в Донецк, а не в Киев, где базируются "горняки".

Отметим, что ранее "Шахтер" уже оформил два трансфера: Педриньо из "Бенфики" и Лассину Траоре из "Аякса".

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Марлон
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Источник:
gianlucadimarzio

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Комментарии (5)
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Американец 2000
20.06.2021 в 09:22
Покупайте , покупайте ! А в Динамо будет Антюх - он всех порвёт вместе с Гармашем и Бесединым !
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0
0
Hanter44 (Baburka)
20.06.2021 в 09:04
Ах! как бы хотелось журналисту добавить чего нибудь такого-этакого!
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.06.2021 в 08:41
После прошлого провала 3 игрока это очень мало .надо еще как минимум 3 игрока в каждую линию на смену новичкам
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0
-1
aleks68
20.06.2021 в 09:05
какое тебе дело лапотная гнида.купи себе игроков для исчезнувшей "таврии"и поиграй в ЛЧ
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+1
0
Thiirane2 (Днепр)
20.06.2021 в 09:17
Оно может только бояры себе купить...
0
0


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