Ди Марцио и Скира подтвердили трансфер центрального защитника Сассуоло в Шахтер

"Шахтер" вскоре завершит переход центрального защитника "Сассуоло" Марлона. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусные выплаты. Николо Скира отмечает, что контракт будет заключен на четыре года.

Напомним, что новоиспеченный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби до перехода в украинский чемпионат работал в "Сассуоло". Три года его подопечным был как раз Марлон.

На счету центрального защитника 66 матчей в составе "черно-зеленых". В августе 2018 года он перешел в "Сассуоло" из испанской "Барселоны" за 12 млн евро. В составе "блауграны" защитник провел три поединка.

Интересно, что Джанлука Ди Марцио указал, что Марлон полетит в Донецк, а не в Киев, где базируются "горняки".