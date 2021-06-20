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Защитник Сассуоло прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение вот-вот должно быть заключено

Защитник Сассуоло прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вскоре "Шахтер" оформит еще одного летнего новичка. Ранее сообщалось, что итальянские журналисты подтвердили трансфер Марлона с "Сассуоло" в донецкий клуб. Игрок уже прибыл в Киев и через некоторое время подпишет контракт с "горняками".

Предыдущие три года центральный защитник провел под руководством Роберто Де Дзерби в "Сассуоло". Также он выступал за "Барселону", "Ниццу" и родной бразильский "Флуминенсе".

В прошлом сезоне он провел в составе "черно-зеленых" 25 игр в чемпионате и Кубке Италии.

Трансфер должен обойтись украинской команде в 12 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Марлон
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alex 66 (Кременчук)
20.06.2021 в 15:49
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