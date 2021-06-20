Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Сассуоло прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером
Соглашение вот-вот должно быть заключено
Getty Images/Global Images Ukraine
Вскоре "Шахтер" оформит еще одного летнего новичка. Ранее сообщалось, что
Предыдущие три года центральный защитник провел под руководством Роберто Де Дзерби в "Сассуоло". Также он выступал за "Барселону", "Ниццу" и родной бразильский "Флуминенсе".
В прошлом сезоне он провел в составе "черно-зеленых" 25 игр в чемпионате и Кубке Италии.
Трансфер должен обойтись украинской команде в 12 млн евро.
Популярное сейчас
- С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020
- Шевченко: Малиновский слева - один из вариантов, который мы можем использовать
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 20 июня
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании