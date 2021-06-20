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Голкипер Шахтера перешел в Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Голкипер Шахтера перешел в Мариуполь

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Вратарь донецкого "Шахтера" Никита Турбаевский стал игроком "Мариуполя". Об этом сообщает официальный сайт приазовского клуба.

Воспитанник "горняков" присоединится к своей новой команде на один год на правах аренды.

Предыдущий сезон Никита играл за "Шахтер" U-21, проведя 22 матча, в которых пропустил 20 голов. Еще в восьми поединках он сохранил свои ворота на замке. Вместе с дублем "горняков" голкипер завоевал серебряные медали молодежного первенства Украины.

Также в активе Турбаевсього пять матчей за сборные Украины: три за юношескую (U-19), два за молодежную (U-21).

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Никита Турбаевский
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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
20.06.2021 в 17:28
ооооооооооо какая неожиданность ушел из Ш ради мариуполя
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Hanter44 (Baburka)
20.06.2021 в 17:49
У тебя в голове полное Ку-КУ!Ты лучше попробуй комментировать переброску динамовской молодежи в Черноморец.
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Я так думаю... (КиЇв)
20.06.2021 в 17:23
Прочитал заглавие, подумал может и правда перешёл, может даже Пятов! А тут… да и опять аренда! Какое ж это «перешёл»! Обманка в заглавии.
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