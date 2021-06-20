Голкипер Шахтера перешел в Мариуполь

Вратарь донецкого "Шахтера" Никита Турбаевский стал игроком "Мариуполя". Об этом сообщает официальный сайт приазовского клуба.

Воспитанник "горняков" присоединится к своей новой команде на один год на правах аренды.

Предыдущий сезон Никита играл за "Шахтер" U-21, проведя 22 матча, в которых пропустил 20 голов. Еще в восьми поединках он сохранил свои ворота на замке. Вместе с дублем "горняков" голкипер завоевал серебряные медали молодежного первенства Украины.

Также в активе Турбаевсього пять матчей за сборные Украины: три за юношескую (U-19), два за молодежную (U-21).