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Итальянский клуб заинтересован в трансфере Кочергина

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист может сменить клуб летом

Итальянский клуб заинтересован в трансфере Кочергина

Новина українською

Итальянская "Венеция", которая выступает в Серии B, размышляет над тем, чтобы заплатить "Заре" отступные за полузащитника Владислава Кочергина.

Контракт игрока с луганчанами истекает летом 2022 года, в нем прописана опция выкупа в размере 1,5 млн евро.

25-летний Владислав Кочергин в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Венеция (Италия) Владислав Кочергин
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Источник:
Территория Зари

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Комментарии (3)
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vvasssya (Харьков)
20.06.2021 в 17:59
Венеция уже в серии А.
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.06.2021 в 17:57
Пускай едет, развивается.
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Viktor Ivanjvich
20.06.2021 в 17:50
надо 3 просить может за 1 и соглашаться
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