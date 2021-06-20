Итальянский клуб заинтересован в трансфере Кочергина

Итальянская "Венеция", которая выступает в Серии B, размышляет над тем, чтобы заплатить "Заре" отступные за полузащитника Владислава Кочергина.

Контракт игрока с луганчанами истекает летом 2022 года, в нем прописана опция выкупа в размере 1,5 млн евро.

25-летний Владислав Кочергин в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за "Зарю".