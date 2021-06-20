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Официально: Защитник Зозуля - игрок ФК Львов
Футболист попробует свои силы в новой команде
Фото: ФК Колос
Защитник "Колоса" из Ковалевки Алексей Зозуля перешел в ФК "Львов" на правах аренды.
Срок действия соглашения между игроком и львовской командой - один год. О деталях подписанного контракта не сообщается.
В прошлом сезоне Алексей провел 5 матчей за "Колос" в УПЛ и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 300 тыс. евро, согласно даным Transfermarkt.
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Источник:Інстаграм ФК Львів
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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
20.06.2021 в 23:28
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