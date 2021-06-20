Официально: Защитник Зозуля - игрок ФК Львов

Защитник "Колоса" из Ковалевки Алексей Зозуля перешел в ФК "Львов" на правах аренды.

Срок действия соглашения между игроком и львовской командой - один год. О деталях подписанного контракта не сообщается.

В прошлом сезоне Алексей провел 5 матчей за "Колос" в УПЛ и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 300 тыс. евро, согласно даным Transfermarkt.