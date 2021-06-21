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Вспомните ТОП-30 самых дорогих трансферов УПЛ? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)
Вспомните ТОП-30 самых дорогих трансферов УПЛ? Квиз от UA-Футбол

shakhtar.com

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

18 июня донецкий "Шахтер" объявил о трансфере Лассины Траоре в донецкий "Шахтер". За 20-летнего буркинийця "горняки" отдали 10 млн евро согласно информации портала transfermarkt. Лассина стал первым буркинийцем в истории донецкого клуба.

По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить 30 самых дорогих трансферов УПЛ. Трансферная стоимость указана согласно портала transfermarkt. Ответы принимаются как на украинском, так и на русском.

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