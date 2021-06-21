"Деньги не при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, возможен ли его переход в донецкий "Шахтер".

– Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: "Андрей, мы хотим тебя видеть в "Шахтере". Называй сумму".

– Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал "нет". С огромным уважением отношусь к "Шахтеру", его болельщикам и президенту, который построил сумасшедшую команду, но так нельзя.

– А если больше нет других вариантов, кроме "Шахтера"?

– Можно подождать. Это другое, – сказал Ярмоленко.

Напомним, что 31-летний футболист с 2006 по 2017 годы выступал в киевском "Динамо.