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"Деньги не при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Вингер не представляет себя в футболке донецкого клуба

"Деньги не при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, возможен ли его переход в донецкий "Шахтер".

– Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: "Андрей, мы хотим тебя видеть в "Шахтере". Называй сумму".

– Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал "нет". С огромным уважением отношусь к "Шахтеру", его болельщикам и президенту, который построил сумасшедшую команду, но так нельзя.

– А если больше нет других вариантов, кроме "Шахтера"?

– Можно подождать. Это другое, – сказал Ярмоленко.

Напомним, что 31-летний футболист с 2006 по 2017 годы выступал в киевском "Динамо.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (9)
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aleks68
21.06.2021 в 10:17
а кому в "шахтёре"нужен?
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:06
Явно питання задавали пєнісовські пропагандони.
Ответить
0
0
aleks68
21.06.2021 в 10:16
главный пропаГАНДОН здесь это ты недоношенная мразь
Ответить
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:18
Після слова ти постав крапку.)))
0
0
prostors (Вольногорск)
21.06.2021 в 10:05
Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: "Андрей, мы хотим тебя видеть в "Шахтере". Называй сумму". ...... Как они пиарят Шахтер. Все просто мечтают играть в Шахтере. Засранцы.
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 10:01
в ДК ему не чего не светит 20тыс грн
Ответить
0
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:00
Молодець, а то розвелося багато проституток, або кормільцєв "внєпалітікі".
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+2
0
aleks68
21.06.2021 в 10:18
ты идиот?
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:19
Ні.
0
0


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