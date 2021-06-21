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"Деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(10 голосов)

Вингер не представляет себя в футболке донецкого клуба

"Деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, возможен ли его переход в донецкий "Шахтер".

– Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: "Андрей, мы хотим тебя видеть в "Шахтере". Называй сумму".

– Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал "нет". С огромным уважением отношусь к "Шахтеру", его болельщикам и президенту, который построил сумасшедшую команду, но так нельзя.

– А если больше нет других вариантов, кроме "Шахтера"?

– Можно подождать. Это другое, – сказал Ярмоленко.

Напомним, что 31-летний футболист с 2006 по 2017 годы выступал в киевском "Динамо.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (28)
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Hanter44 (Baburka)
21.06.2021 в 14:03
А еще я хочу сказать,что эта писанина более чем годичной давности.
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+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 13:29
"Ни при чем" пишется с частицей "НИ". Авторы, повышайте грамотность
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+1
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
21.06.2021 в 13:40
В русском языке слово «ни при чем» пишется в три слова с частицей «ни» – ни при чем.
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
21.06.2021 в 13:18
«Андрій Ярмоленко розповів…». Кому розповів? Коли розповів? Автору цієї інформації мабуть і самому смішно. А може соромно за подачу цієї інформації, бо навіть не підписався! (
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+3
0
avatar
Американец 2000
21.06.2021 в 12:03
Кому нужно это еле ходящее создание ((((( Думаю Ярославский в свой Металл может бы и купил ! Он туда весь мусор сейчас собирает ((((
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+2
-8
юрец-700 (Харьков)
21.06.2021 в 15:48
Из "мусора" вышли Тайсон.Марлос .Хавьер ну и Сосу . Гомеса Бланко Кристальдо Девич тоже как мусор брали? а как тогда назвать нынешних игроков нашего чемпионата?
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+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
21.06.2021 в 12:01
А я б так написал статью:" Ярмоленко предлагал свои услуги Шахтёру,но тот отказал" вот это был полный разрыв пер..ков
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+3
-5
Hanter44 (Baburka)
21.06.2021 в 14:00
Не уподобляйся этому смешному журналисту
Ответить
+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2021 в 11:47
Вкидати такі матеріали в час гри збірної безвідповідально і непатріотично, UA-FOTBALL
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+9
-1
мы за динамо (киев)
21.06.2021 в 11:10
нормальні запитання. просто шо кому відповіді не сподобались. так нічого ж не міняється.
Ответить
+2
-1
Hanter44 (Baburka)
21.06.2021 в 14:01
Кроме тебе подобным,это не очень...
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 10:55
Автор статьи примерно одного уровня развития как и авторы сайта...
Ответить
+10
-1
2.dc (Николаев)
21.06.2021 в 10:44
Убей не пойму, кому мог понадобиться вообще этот галимый материал, и особенно сейчас, когда играет Сборная? Прям как специально на "сегодня" приберегали ... да собственно, так оно и есть... (
Ответить
+9
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:48
А я здогадуюся кому.
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.06.2021 в 10:41
Дурные вопросы! К чему эта статья!?.....
Ответить
+7
-1
aleks68
21.06.2021 в 10:17
а кому в "шахтёре"нужен?
Ответить
+4
-11
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 10:51
Эта статья специально для таких деб..лов как ты. Нормальные не ведутся.
Ответить
+9
-2
oleg dynamo (львівська)
21.06.2021 в 14:50
100%
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:06
Явно питання задавали пєнісовські пропагандони.
Ответить
+6
-10
aleks68
21.06.2021 в 10:16
главный пропаГАНДОН здесь это ты недоношенная мразь
Ответить
+7
-13
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:18
Після слова ти постав крапку.)))
+5
-4
Ten0N (Leopolis)
21.06.2021 в 10:44
Вот это у тебя ж*пу разрывает)))))
+6
-1
prostors (Вольногорск)
21.06.2021 в 10:05
Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: "Андрей, мы хотим тебя видеть в "Шахтере". Называй сумму". ...... Как они пиарят Шахтер. Все просто мечтают играть в Шахтере. Засранцы.
Ответить
+10
-5
alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 10:01
в ДК ему не чего не светит 20тыс грн
Ответить
+2
-12
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:00
Молодець, а то розвелося багато проституток, або кормільцєв "внєпалітікі".
Ответить
+10
-7
aleks68
21.06.2021 в 10:18
ты идиот?
Ответить
+5
-13
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:19
Ні.
+7
-6
oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2021 в 12:41
Был бы молодец, если б отказался. А так ему никто перейти в Шахтёр не предлагал. Поэтому он и не отказывался. Я б тоже в Динамо идти отказался... Я тоже молодец ?
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+2
-4


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