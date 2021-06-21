Хавбек Шахтера начал подготовку к сезону в составе Днепра-1

Полузащитник Александр Пихаленок, который принадлежит "Шахтеру" и выступал за "Днепр-1" в минувшем сезоне, вновь прибыл в команду Игора Йовичевича.

Пока клубы договариваются, на каких условиях футболист может остаться в "Днепре-1", сам футболист уже начал подготовку к сезону с днепрянами. В минувшем сезоне УПЛ Пихаленок провел 15 матчей.

Ранее к "Днепру-1" присоединился нападающий "Динамо" Назарий Русин. Также новичком днепровской команды стал Валерий Лучкевич.

Но потерь у команды Игоря Йовичевича гораздо больше. Из "Днепра-1" ушли Дуглас, Лукас Тейлор, а также арендованные Сергей Булеца (он уже в луганской "Заре"), Марио Чуже (вернулся в родную Хорватию), Владислав Дубинчак и Даниил Игнатенко. Днепряне рассчитывают, что кто-то из них может вернуться в команду.