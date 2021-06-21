Заря прекратила сотрудничество с легионером

Полузащитник Андрейс Цыганикс более не является игроком луганской "Зари". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны прекратили сотрудничество, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.

24-летний футболист присоединился к луганскому клубу зимой 2020 года. В минувшем сезоне УПЛ латвиец был задействован в 17 матчах, проведя на поле 986 минут.