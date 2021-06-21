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Заря прекратила сотрудничество с легионером
Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник Андрейс Цыганикс более не является игроком луганской "Зари". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стороны прекратили сотрудничество, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.
24-летний футболист присоединился к луганскому клубу зимой 2020 года. В минувшем сезоне УПЛ латвиец был задействован в 17 матчах, проведя на поле 986 минут.
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Источник:ФК Заря
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Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 13:31
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