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Кочергин: Ничего не знаю об интересе со стороны Венеции

Премьер-лига
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Футболист не против сменить клуб

Кочергин: Ничего не знаю об интересе со стороны Венеции

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Венеции".

– Ничего не знаю.

– То есть ни вы, ни клуб официальных предложений не получали?

– Относительно клуба не знаю, а лично я не получал.

– Как вам вообще такой вариант, хотелось бы поиграть в Серии А?

– Кому бы не хотелось поиграть в Серии А? Конечно.

– Другие клубы выходили на вас с целью подписать?

– Лично на меня нет. Может, на агента, – сказал Кочергин.

Напомним, что контракт 25-летнего украинца с луганским клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне УПЛ Кочергин провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Венеция
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Источник:
Tribuna

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