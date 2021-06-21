Кочергин: Ничего не знаю об интересе со стороны Венеции

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Венеции".

– Ничего не знаю.

– То есть ни вы, ни клуб официальных предложений не получали?

– Относительно клуба не знаю, а лично я не получал.

– Как вам вообще такой вариант, хотелось бы поиграть в Серии А?

– Кому бы не хотелось поиграть в Серии А? Конечно.

– Другие клубы выходили на вас с целью подписать?

– Лично на меня нет. Может, на агента, – сказал Кочергин.

Напомним, что контракт 25-летнего украинца с луганским клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне УПЛ Кочергин провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.