Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кочергин: Ничего не знаю об интересе со стороны Венеции
Футболист не против сменить клуб
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Венеции".
– Ничего не знаю.
– То есть ни вы, ни клуб официальных предложений не получали?
– Относительно клуба не знаю, а лично я не получал.
– Как вам вообще такой вариант, хотелось бы поиграть в Серии А?
– Кому бы не хотелось поиграть в Серии А? Конечно.
– Другие клубы выходили на вас с целью подписать?
– Лично на меня нет. Может, на агента, – сказал Кочергин.
Напомним, что контракт 25-летнего украинца с луганским клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне УПЛ Кочергин провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
Популярное сейчас
- "Мы не знаем, как играть на таком турнире". Лидеры сборной Турции – о провале на ЕВРО
- Украина - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21 июня 2021
- Алиев: При мне в сборной дедовщины не было, это бред
- Официально: Шахтер подписал форварда Аякса Траоре
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО