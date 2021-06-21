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Ярмоленко: Луческу - топ. Суркисы приняли правильное решение
Экс-хавбек киевлян высказал свое мнение о Луческу в Динамо
Фото - footballua.tv / автор невідомий
Экс-игрок "
"За год человек выиграл три трофея, достаточно неплохо сыграл в еврокубках. Я считаю, что Суркисы приняли правильное решение. Луческу – это тот человек, который умеет работать с молодыми футболистами, и я вижу, как ребята за этот короткий промежуток времени выросли. Я постоянно с Сидором разговариваю. Мне интересно, какие тренировки он проводит, как разбирает соперника. Это – топ. То, что Луческу – топ-тренер, это однозначно. Человеку 75 лет, но то, как, по рассказам, он работает, – это вообще.
С другой стороны, я понимаю и болельщиков "Динамо", к которым с огромным уважением отношусь. Понимаю, что для них это значит, но, наверное, то, что они делали в матче Кубка Украины, когда кричали оскорбительные слова в адрес Луческу, – так делать нельзя. Это неправильно, нужно уважать возраст. Человеку 75 лет и оскорблять его матом – не очень красиво.
Но я где-то понимаю болельщиков. Когда Луческу только пришел, у меня тоже был шок. Но через год я, как болельщик "Динамо", рад, что он возглавил команду. Мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок. Что еще нужно", – сказал Ярмоленко.
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