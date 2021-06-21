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Черноморец несет очередные кадровые потери
Команда «моряков» по традиции многих лет не обойдется без очередных кадровых изменений в межсезонье
Виктор Лиховидько, фото - ФК Черноморец
Завтра наступит очередь выхода из отпуска футболистов одесского "Черноморца". 22 июня команда соберется на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне, где начнет подготовку к сезону-2021/22. Как уже сообщал UA-Футбол со ссылкой на достоверные источники, новым главным тренером "моряков" должен стать Юрий Мороз, который хорошо знаком столичным болельщикам по выступлениям в "Динамо" и тренерской работе в клубной структуре.
В то время, когда называются фамилии возможных новичков из числа подопечных Мороза по динамовскому резерву, "Черноморец" несет очередные кадровые потери. Покинули команду защитники Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Евгений Зубейко, полузащитники Владислав Клименко и Артем Колбаса. Известно, что двое последних намерены продолжить карьеру в других клубах УПЛ - "Мариуполе" и "Александрии" соответственно. Не исключено, что кроме этой пятерки Одессу покинут еще четыре-пять игроков. В частности, в футбольных кругах города называются фамилии вратаря Алексея Паламарчука и полузащитника Ринара Валеева.
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