Завтра наступит очередь выхода из отпуска футболистов одесского "Черноморца". 22 июня команда соберется на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне, где начнет подготовку к сезону-2021/22. Как уже сообщал UA-Футбол со ссылкой на достоверные источники, новым главным тренером "моряков" должен стать Юрий Мороз, который хорошо знаком столичным болельщикам по выступлениям в "Динамо" и тренерской работе в клубной структуре.

В то время, когда называются фамилии возможных новичков из числа подопечных Мороза по динамовскому резерву, "Черноморец" несет очередные кадровые потери. Покинули команду защитники Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Евгений Зубейко, полузащитники Владислав Клименко и Артем Колбаса. Известно, что двое последних намерены продолжить карьеру в других клубах УПЛ - "Мариуполе" и "Александрии" соответственно. Не исключено, что кроме этой пятерки Одессу покинут еще четыре-пять игроков. В частности, в футбольных кругах города называются фамилии вратаря Алексея Паламарчука и полузащитника Ринара Валеева.