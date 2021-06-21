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22-летний хорват Джурасек подписал контракт с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление для днепрян

22-летний хорват Джурасек подписал контракт с Днепром-1

Slavko Midzor/PIXSELL

Новина українською

Полузащитник загребского "Динамо" Невен Джурасек подписал контракт с "Днепром-1".

Об этом в комментарии хорватским СМИ проговорился сам 22-летний футболист.

"У меня были контакты со "Славеном", но ничего конкретного. Сейчас я в Украине, подписал контракт с "Днепром-1", – сказал Джурасек.

Как видим, о каких-либо нюансах соглашения футболист не говоит, однако ранее СМИ писали, что, вероятно, это будет аренда.

Джурасек является воспитанником "Вараджина", но дебютировал в профессиональном футболе в составе дубля "Динамо" Загреб.

Играл в аренде за загребскую "Локомотиву", а прошлый сезон провел в аренде в "Вараджине", где в 34 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Заигран за молодежную сборную Зорватиии (5 матчей, 1 гол).

Хавбек играет преимущественно на позиции опорника, Transfermarkt оценивает парня в 850 тысяч евро.

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В статье: СК Днепр-1 Невен Джурасек
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Источник:
epodravina.hr

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 17:25
Опять аренда?Чуже был неплохой,но ушел.Посмотрим на Джурасека.Что-то вообще плохие трансферы пошли в УПЛ.Ждем Днепр1 в 3-ке команд.
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