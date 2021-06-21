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22-летний хорват Джурасек подписал контракт с Днепром-1
Усиление для днепрян
Slavko Midzor/PIXSELL
Полузащитник загребского "Динамо" Невен Джурасек подписал контракт с "
Об этом в комментарии хорватским СМИ проговорился сам 22-летний футболист.
"У меня были контакты со "Славеном", но ничего конкретного. Сейчас я в Украине, подписал контракт с "Днепром-1", – сказал Джурасек.
Как видим, о каких-либо нюансах соглашения футболист не говоит, однако ранее СМИ писали, что, вероятно, это будет аренда.
Джурасек является воспитанником "Вараджина", но дебютировал в профессиональном футболе в составе дубля "Динамо" Загреб.
Играл в аренде за загребскую "Локомотиву", а прошлый сезон провел в аренде в "Вараджине", где в 34 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Заигран за молодежную сборную Зорватиии (5 матчей, 1 гол).
Хавбек играет преимущественно на позиции опорника, Transfermarkt оценивает парня в 850 тысяч евро.
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