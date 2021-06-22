Официально. Шахтер купил бразильского защитника из Серии А, который раньше играл за Барсу

Донецкий "Шахтер" подписал пятилетний контракт с бразильским защитником "Сассуоло" Марлоном. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин на своей странице в фейсбуке.

Сумма трансфера не называется, но ранее итальянские СМИ сообщали, що горняки заплатят за 25-летнего игрока порядка 12 млн евро.

Центрбэк переехал в Европу из бразильского "Флуминезе" в 2016 году - его купила "Барселона" за 5 млн евро. Он успел сыграть три матча за каталонскую команду (два в Ла Лиге, один в ЛЧ), после чего был отправлен в аренду во французскую "Ниццу".

В августе 2018-го "Барселона" продала Марлона в "Сассуоло" за 12 млн евро. За итальянский клуб он сыграл 66 матчей (65 в Серии А) и забил один. В частности, в прошлом сезоне Марлон под руководством нового тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби принял участие в 24 поединках чемпионата Италии.

Напомним, ранее "Шахтер" подписал бразильского вингера Педриньо из "Бенфики", за которого по данным transfermarkt заплатил 18 млн евро. Также донецкий клуб усилил состав форвардом "Аякса" Лассиной Траоре - он обошелся горнякам в 10 млн евро.