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Официально. Шахтер купил бразильского защитника из Серии А, который раньше играл за Барсу

Премьер-лига
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(3 голосов)

Де Дзерби таки перетянул бывшего подопечного

Официально. Шахтер купил бразильского защитника из Серии А, который раньше играл за Барсу

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подписал пятилетний контракт с бразильским защитником "Сассуоло" Марлоном. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин на своей странице в фейсбуке.

Сумма трансфера не называется, но ранее итальянские СМИ сообщали, що горняки заплатят за 25-летнего игрока порядка 12 млн евро.

Центрбэк переехал в Европу из бразильского "Флуминезе" в 2016 году - его купила "Барселона" за 5 млн евро. Он успел сыграть три матча за каталонскую команду (два в Ла Лиге, один в ЛЧ), после чего был отправлен в аренду во французскую "Ниццу".

В августе 2018-го "Барселона" продала Марлона в "Сассуоло" за 12 млн евро. За итальянский клуб он сыграл 66 матчей (65 в Серии А) и забил один. В частности, в прошлом сезоне Марлон под руководством нового тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби принял участие в 24 поединках чемпионата Италии.

Напомним, ранее "Шахтер" подписал бразильского вингера Педриньо из "Бенфики", за которого по данным transfermarkt заплатил 18 млн евро. Также донецкий клуб усилил состав форвардом "Аякса" Лассиной Траоре - он обошелся горнякам в 10 млн евро.

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В статье: трансферы Шахтер (Донецк) Сассуоло Марлон
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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 13:34
Такое впечатление как будто игроки этого Сассуолло до этого выигрывали все евротурниры. Хотя, походу, в них даже не участвовали.
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+1
0
Romb_DK (Київ)
22.06.2021 в 13:04
Ще б Рамоса прикупити і можна зачепитись за друге місце
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+3
-2
янковский ян (Запорожье)
22.06.2021 в 13:03
Фото неудачное. Вообще то принято что подпись ставит игрок.
Ответить
+1
0
Romb_DK (Київ)
22.06.2021 в 13:05
він писати не вміє
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.06.2021 в 12:58
Очень дорогая покупка как для 26 летнего защитника, играющего лишь в середняке Италии.
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 12:56
Это бомба! Состав суперский!
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+2
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.06.2021 в 12:43
походил Шахтер по базару, прикупил кое кого. Для УПЛ усиление состава хорошее.
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+3
-2
Джин Тоник (R)
22.06.2021 в 12:42
Надеюсь не заиграет
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+2
-2


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