Минай запланировал спарринги с Карпатами, Львовом и венгерским Мезекевешдом

" Минай " вышел из отпуска и под руководством Василя Кобина начал подготовку к новому сезону.

Первые занятия - втягивающие. Заниматься команда будет на своем стадионе "Минай".

Также стали известны первые спарринг-партнеры команды. Так, 26 июня "Минай" отправится во Львов, где встретится с ФК "Львов".

30 июня там же, на стадионе "Украина" состоится игра с львовскими "Карпатами".

3 июля "минайцы" отправятся в Венгрию, где проведут товарищеский матч с командой Высшей лиги - "Мезекевешдом".