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Минай запланировал спарринги с Карпатами, Львовом и венгерским Мезекевешдом

Премьер-лига
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Закарпатцы начали подготовку к новому сезону

Минай запланировал спарринги с Карпатами, Львовом и венгерским Мезекевешдом

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" вышел из отпуска и под руководством Василя Кобина начал подготовку к новому сезону.

Первые занятия - втягивающие. Заниматься команда будет на своем стадионе "Минай".

Также стали известны первые спарринг-партнеры команды. Так, 26 июня "Минай" отправится во Львов, где встретится с ФК "Львов".

30 июня там же, на стадионе "Украина" состоится игра с львовскими "Карпатами".

3 июля "минайцы" отправятся в Венгрию, где проведут товарищеский матч с командой Высшей лиги - "Мезекевешдом".

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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