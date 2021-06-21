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Минай запланировал спарринги с Карпатами, Львовом и венгерским Мезекевешдом
Закарпатцы начали подготовку к новому сезону
fcminaj.com
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Первые занятия - втягивающие. Заниматься команда будет на своем стадионе "Минай".
Также стали известны первые спарринг-партнеры команды. Так, 26 июня "Минай" отправится во Львов, где встретится с ФК "Львов".
30 июня там же, на стадионе "Украина" состоится игра с львовскими "Карпатами".
3 июля "минайцы" отправятся в Венгрию, где проведут товарищеский матч с командой Высшей лиги - "Мезекевешдом".
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