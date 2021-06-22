  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря определилась с соперниками на сборе в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря определилась с соперниками на сборе в Турции

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане проведут пять спаррингов

Заря определилась с соперниками на сборе в Турции

zarya-lugansk.com

Новина українською

24 июня "Заря" отправится в город Бурдур, где проведет свой сбор и пробудет там вплоть до 14 июля.

На сборе команда проведет пять спаррингов. Все они будут транслироваться на клубном YouTube канале.

27 июня – "Пролетер" (Сербия) и Ботев" (Болгария)

1 июля – "Металоглобус" (Румыния)

8 июля – "Пролетер" (Сербия)

13 июля – "Аланьяспор" (Турция)

Читайте такжеЗаря прекратила сотрудничество с легионером

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...