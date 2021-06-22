Заря определилась с соперниками на сборе в Турции

24 июня "Заря" отправится в город Бурдур, где проведет свой сбор и пробудет там вплоть до 14 июля.

На сборе команда проведет пять спаррингов. Все они будут транслироваться на клубном YouTube канале.

27 июня – "Пролетер" (Сербия) и Ботев" (Болгария)

1 июля – "Металоглобус" (Румыния)

8 июля – "Пролетер" (Сербия)

13 июля – "Аланьяспор" (Турция)

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