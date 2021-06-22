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Заря определилась с соперниками на сборе в Турции
Луганчане проведут пять спаррингов
zarya-lugansk.com
24 июня "Заря" отправится в город Бурдур, где проведет свой сбор и пробудет там вплоть до 14 июля.
На сборе команда проведет пять спаррингов. Все они будут транслироваться на клубном YouTube канале.
27 июня – "Пролетер" (Сербия) и Ботев" (Болгария)
1 июля – "Металоглобус" (Румыния)
8 июля – "Пролетер" (Сербия)
13 июля – "Аланьяспор" (Турция)
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Источник:ФК Заря
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