Де Дзерби берет на сборы в Австрию игроков, которые были в аренде. Всего 35 футболистов

Стал известен список игроков "Шахтера", который главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял на учебно-тренировочный сбор в Австрию. В него вошли 35 футболистов.

Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский.

Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза.

Полузащитники: Танковский, Майкон, Малышев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин.

Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан.

На сборе в Австрии команда проведет 4 контрольных матча с "Санкт-Йоханном", "Ракувом", "Тюркгюджю" и "Шальке".