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Де Дзерби берет на сборы в Австрию игроков, которые были в аренде. Всего 35 футболистов

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Горняки проведут четыре спарринга

Де Дзерби берет на сборы в Австрию игроков, которые были в аренде. Всего 35 футболистов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Стал известен список игроков "Шахтера", который главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял на учебно-тренировочный сбор в Австрию. В него вошли 35 футболистов.

Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский.

Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза.

Полузащитники: Танковский, Майкон, Малышев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин.

Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан.

На сборе в Австрии команда проведет 4 контрольных матча с "Санкт-Йоханном", "Ракувом", "Тюркгюджю" и "Шальке".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
22.06.2021 в 11:43
а почему не 50 как Шева
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
22.06.2021 в 11:24
А где Мораес?
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+2
0
Lion Killer (Львів)
22.06.2021 в 11:27
травмований вроді як
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+1
0


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