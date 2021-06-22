Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби берет на сборы в Австрию игроков, которые были в аренде. Всего 35 футболистов
Горняки проведут четыре спарринга
Фото: ФК Шахтер Донецк
Стал известен список игроков "Шахтера", который главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял на учебно-тренировочный сбор в Австрию. В него вошли 35 футболистов.
Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский.
Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза.
Полузащитники: Танковский, Майкон, Малышев, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Маркос, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин.
Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан.
На сборе в Австрии команда проведет 4 контрольных матча с "Санкт-Йоханном", "Ракувом", "Тюркгюджю" и "Шальке".
⚒ Список игроков на тренировочный сбор «Шахтера» в Австрии ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 22, 2021
???????? C 22 июня по 10 июля команда будет готовиться к новому сезону в Хольвегене.
⚽️ На сборе в Австрии команда проведет 4 контрольных матча с «Санкт-Йоханном», «Ракувом», «Тюркгюджю» и «Шальке». pic.twitter.com/TYrRvnpugl
Популярное сейчас
- Расписание и результаты Евро-2020
- Россия – Дания 1:4. На дне
- Клуб АПЛ объявил о подписании экс-форварда Зари
- Гиоане назвал самые большие премиальные, которые получил в Динамо
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО