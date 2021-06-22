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Представители Швейцарии, Франции и Испании. Известно, с кем сыграет Динамо на летних сборах

Премьер-лига
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Подопечные Луческу проведут два тренировочных сбора

Представители Швейцарии, Франции и Испании. Известно, с кем сыграет Динамо на летних сборах

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Готовясь к новому сезону, киевское "Динамо" проведет два тренировочных сбора в Швейцарии.

На первый сбор "бело-синие" отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00*. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00*. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00*. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

*время везде указано киевское

В день четвертого контрольного матча динамовцы вернутся в Киев и получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" - "Атлетик" Бильбао (Испания)

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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