Представители Швейцарии, Франции и Испании. Известно, с кем сыграет Динамо на летних сборах

Готовясь к новому сезону, киевское "Динамо" проведет два тренировочных сбора в Швейцарии.

На первый сбор "бело-синие" отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля. 20:00*. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00*. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00*. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

*время везде указано киевское

В день четвертого контрольного матча динамовцы вернутся в Киев и получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" - "Атлетик" Бильбао (Испания)