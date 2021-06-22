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Представители Швейцарии, Франции и Испании. Известно, с кем сыграет Динамо на летних сборах
Подопечные Луческу проведут два тренировочных сбора
Фото: ФК Динамо Киев
Готовясь к новому сезону, киевское "Динамо" проведет два тренировочных сбора в Швейцарии.
На первый сбор "бело-синие" отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.
1 июля. 20:00*. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)
3 июля. 16:00*. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)
5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.
7 июля. 17:00*. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)
*время везде указано киевское
В день четвертого контрольного матча динамовцы вернутся в Киев и получат несколько выходных.
Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:
10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)
14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)
17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)
20 июля. "Динамо" - "Атлетик" Бильбао (Испания)
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