Хавбеком Зари интересуются клубы из УПЛ и Европы

Хавбек "Зари" Владислав Кочергин находится в сфере интересов украинского серьезного клуба. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Название команды не уточняется.

Отмечается, что им также заинтересовал один-два клуба из Европы, помимо "Венеции".

Контракт игрока с луганчанами истекает летом 2022 года, в нем прописана опция выкупа в размере 1,5 млн евро.

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В минувшем сезоне УПЛ 25-летний Кочергин забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за "Зарю".