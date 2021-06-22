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Хавбеком Зари интересуются клубы из УПЛ и Европы

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Название команды не уточняется

Хавбеком Зари интересуются клубы из УПЛ и Европы

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Хавбек "Зари" Владислав Кочергин находится в сфере интересов украинского серьезного клуба. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Название команды не уточняется.

Отмечается, что им также заинтересовал один-два клуба из Европы, помимо "Венеции".

Контракт игрока с луганчанами истекает летом 2022 года, в нем прописана опция выкупа в размере 1,5 млн евро.

Читайте такжеКочергин: Ничего не знаю об интересе со стороны Венеции

В минувшем сезоне УПЛ 25-летний Кочергин забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.06.2021 в 13:12
может Металл(ист) интересуется? это же клуб серьёзный
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Джин Тоник (R)
22.06.2021 в 12:58
В Днепр-1.Для ШД и ДК он слабый очень.Где наши гранды?
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