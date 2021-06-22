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"Чувствую себя избранным". Марлон – о переходе в донецкий Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский новичок рад быть частью команды

"Чувствую себя избранным". Марлон – о переходе в донецкий Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский новичок "горняков" Марлон поделился первыми эмоциями после подписания контракта, а также рассказал о своих сильных сторонах и адаптации в команде.

– Я очень счастлив. Для меня большая честь подписать контракт с "Шахтером", чувствую себя избранным. Спасибо за хороший прием!

– Что сыграло ключевую роль в подписании контракта с "Шахтером"?

– У клуба те же цели и видение, что и у меня. Также мне очень нравятся игровая ДНК и философия тренера, которые полностью совпадают с моими принципами. Перешел сюда, чтобы помогать и быть частью команды.

– Ранее ты работал под началом Роберто Де Дзерби в "Сассуоло". Считаешь ли это своим преимуществом?

– Думаю, это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. Все-таки я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь задумки наставника.

– Что знаешь о "Шахтере"? Возможно, раньше смотрел поединки команды в еврокубках?

– Конечно, я знаю команду. Смотрел матч с мадридским "Реалом". Слежу за "Шахтером", ведь через этот клуб прошло так много великих бразильцев: Фред, Алекс Тейшейра, Бернард… Знаю, что до последнего сезона команда смогла завоевать чемпионство четыре года кряду. Надеюсь, мы снова будем побеждать и вместе с партнерами и новым главным тренером оставим свой след в истории "Шахтера".

– Знаком ли с кем-то из бразильских игроков, ныне выступающих за "Шахтер"?

– Уже немного познакомился, но лично никого не знал.

– В "Шахтере" много бразильцев. Считаешь, они помогут быстрее адаптироваться в команде и понять все тонкости работы?

– Рад, что оказался здесь. Хорошо, что мы будем работать и играть вместе. А если Бог позволит, то сможем добиться многих титулов.

– Какие свои сильные качества можешь выделить?

– Отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, потому что футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать.

– Есть предпочтения насчет игрового номера?

– Пока нет. Я в принципе счастлив, что надену футболку "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
22.06.2021 в 13:58
Терміново натуралізувати всіх новачків Шахтаря, щоб під ліміт попадали, ну і може збірній згодяться
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 13:39
На Боруссию М выйдешь, еще кое-что почувствуешь...
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