Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Чувствую себя избранным". Марлон – о переходе в донецкий Шахтер
Бразильский новичок рад быть частью команды
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский новичок "горняков" Марлон поделился первыми эмоциями после подписания контракта, а также рассказал о своих сильных сторонах и адаптации в команде.
– Я очень счастлив. Для меня большая честь подписать контракт с "Шахтером", чувствую себя избранным. Спасибо за хороший прием!
– Что сыграло ключевую роль в подписании контракта с "Шахтером"?
– У клуба те же цели и видение, что и у меня. Также мне очень нравятся игровая ДНК и философия тренера, которые полностью совпадают с моими принципами. Перешел сюда, чтобы помогать и быть частью команды.
– Ранее ты работал под началом Роберто Де Дзерби в "Сассуоло". Считаешь ли это своим преимуществом?
– Думаю, это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. Все-таки я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь задумки наставника.
– Что знаешь о "Шахтере"? Возможно, раньше смотрел поединки команды в еврокубках?
– Конечно, я знаю команду. Смотрел матч с мадридским "Реалом". Слежу за "Шахтером", ведь через этот клуб прошло так много великих бразильцев: Фред, Алекс Тейшейра, Бернард… Знаю, что до последнего сезона команда смогла завоевать чемпионство четыре года кряду. Надеюсь, мы снова будем побеждать и вместе с партнерами и новым главным тренером оставим свой след в истории "Шахтера".
– Знаком ли с кем-то из бразильских игроков, ныне выступающих за "Шахтер"?
– Уже немного познакомился, но лично никого не знал.
– В "Шахтере" много бразильцев. Считаешь, они помогут быстрее адаптироваться в команде и понять все тонкости работы?
– Рад, что оказался здесь. Хорошо, что мы будем работать и играть вместе. А если Бог позволит, то сможем добиться многих титулов.
– Какие свои сильные качества можешь выделить?
– Отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, потому что футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать.
– Есть предпочтения насчет игрового номера?
– Пока нет. Я в принципе счастлив, что надену футболку "Шахтера".
Популярное сейчас
- После такого только в Милан или Челси. Антигерой футбольного дня. Андрей Шевченко
- Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021
- Известны первые две пары. Сетка плей-офф Евро-2020
- Днепр-1 подпишет нападающего Динамо
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании